Рекордный трофей для Испании или первый для Англии: чего ждать от финала Евро-2024

Чемпионат Европы-2024 подходит к завершению. Уже вечером 14 июля мы узнаем имя нового чемпиона. За этот статус будут бороться Испания и Англия – одну команду мы не ожидали увидеть в финале, другую не хотели там видеть. Но судьба сложилась так, что львы и пиренейцы разыграют между собой золотые медали Евро-24. OBOZ.UA подготовил главные факты о финальном матче и рассказывает, что будет влиять на ход решающего поединка.

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Такой разный путь в финал

Испания и Англия выиграли свои группы, но сделали это в очень разном стиле. Испанцы взяли группу смерти, где действовали чемпионы итальянцы. Тренер де ла Фуэнте настолько ощущал настроение игроков, что на игру с Албанией выпустил совершенно новый состав. Игры были откровенно разные, даже с автоголом, но все Фурия Роха выиграла – единственная команда, у которой 9 из 9 очков. Тяжелее всего было в плей-офф: немцы и французы оказались кусачими. Но усилиями командной работы удалось выдержать два экзамена – теперь команда готова ко всему.

Англия с двумя ничейными результатами заняла первое место в группе, забросив ее в более простой путь. Но на этом пути пришлось дважды спасаться камбэками: сначала против Словакии, затем против Нидерландов. Еще была серия пенальти против Швейцарии и легендарная бутылка Пикфорда – благодаря подсказкам из нее он прыгал в правильный угол. Команда Саутгейта смогла за это время забить 6 голов (еще 1 у Кейна в экстратайме) и пропустила 4, это последствия тотальной и не всегда удачной обороны.

По трофеям ситуация кардинально полярная. Победа станет определяющей для каждой из команд

Для пиренейцев это 5-й финал Евро, 3 из них они выигрывали. Опыт команды бесспорен, но последний трофей был 12 лет назад, когда выиграли Евро в Украине. Из этого финала в составе остался только 38-летний Хесус Навас. Произошло качественное обновление состава такими игроками, что Фурию Роха не считали фаворитом, максимум претендентом на 1/2. Это подчеркивал и Ямал - такое пренебрежительное отношение соперников к красным завершилось их вылетом. А Испания, в случае победы, получит четвертый кубок Европы и станет единоличным лидером, обойдя Германию. В самом сердце Берлина это будет особенно феерично.

Англия имеет стабильный нуль в графе европейских трофеев. Саутгейт готовит сборную на второй подряд финал Евро - к нему львы в последний раз смогли заскочить в решающую игру международного турнира только в 1966-м году, на домашнем ЧМ. Англичане очень хотят, чтобы мем "Они едут домой" все же стал фразой "Он возвращается домой". Коби Мэйну, один из создателей этого финала, сказал, что их мечта стала реальностью, но надо еще поработать:

"Когда выходишь на поле, нужно сосредоточиться, потому что я здесь, чтобы сделать работу для команды, и я здесь, чтобы победить. Нужно просто опустить голову и работать. Сможет ли Англия выиграть трофей? Сто процентов, это единственная причина, по которой мы Мы здесь не для того, чтобы просто выйти в финал и сдаться. - Коби Мейну, игрок сборной Англии

Верите ли вы в приметы?

Команда де ла Фуэнте считается безусловным фаворитом золотых медалей. В пользу этого говорит статистика: Фурия Роха забила целых тринадцать голов, это больше всего на текущем турнире. Пропустили они всего трижды. Испанцы выиграли все 6 матчей на Евро, это уже рекорд, впереди возможен 7-й. Говорят, этому помогут приметы. Ведь Луис де ла Фуэнте в последние восемь лет выигрывал европейское золото с командами U19 и U21. В обоих случаях испанцы встречались в полуфиналах именно с французами – проходили их и выигрывали. Поэтому после победы и в полуфинале Евро-24 мнения всех жителей Испании направлены на то, что традиция снова сработает.

Тем временем в сети обращают все больше внимания, что Англия идет по пути Португалии образца 2016-го. Только на этапе групп есть разница – англичане со скрипом выиграли свою группу, а пиренейцы попали в 1/8 из-за таблицы третьих мест. А дальше параллели поражают. Плей-офф обе команды преодолели из-за выигрыша в дополнительное время, четвертьфиналы каждая сборная преодолела выигрышем в серии пенальти. Только полуфиналы стали первой уверенной победой: львы раздавили Нидерланды, а португальцы – Уэльс. В финале речь не шла о статусе фаворита – но Португалия сотворила чудо. Эту примету будут подогревать надеждой на британских островах.

По игрокам будет очень мощно

Всем хочется, чтобы Англия в финале играла так же, как первый тайм против Нидерландов. Это была смелая, инициативная команда, где игроки не боялись идти вперед и принимали решение на ходу. Готовы к креативу Фоден, Сака и Гехи. Пара манчестерских защитников из Уокера и Стоунза отлично взаимодействует на подстраховке, оба успевают перекрыть зоны провалов. В центре снова выйдут Мэйну и Райс; на них будет возложена роль ключевой вертикальной передачи и межфланговой связи.

Саутгейт на большинстве позиций вряд ли откажется от стартовой одиннадцатки, которая была против нидерландцев, но по впечатлению от выступлений на турнире имеем два главных вопроса. Решится ли он снять мастодонта Кейна в пользу голевого чутья Уоткинса? И пришло ли время посадить на скамью Беллингема, чтобы дать возможность Палмеру снова создавать разницу в продвижении?

Испания могла бы страдать травмой Педри, но Ольмо показал, что равноценно заменил полузащитника. Тем более что рядом в центре всегда есть Родри, роль которого как диспетчера неоценима. Этот диспетчер будет отвечать за быстрое продвижение на фланг, где Уильямс и Ямаль обеспечат создание опасного момента. Мората – отдельная персона для всей испанской схемы: у форварда нет ни одного полного матча на Евро и только один гол, но в этом году Альваро стал вспомогательным футболистом. Его задача далеко не забивать, от него ждут хаос для соперника и помощь в отборе мяча для позиционной атаки.

А еще не забывайте, что у Фурии Роха чрезвычайно важный фактор преимущества - линия защиты отдохнула! Дисквалификация Карвахаля и ле Норманна пошла на пользу испанцам и на финал будет выходить сбалансированная оборонная четверка. А еще там мощная скамья, тот же Мерино уже доказал свою значимость. Вратарь Симон также принадлежит к числу голкиперов, которые ловят кураж – и его дуэль с Пикфордом станет настоящим блокбастером.

До финала остается совсем мало времени. Эта игра на берлинском "Олимпийском" завершит очередную страницу великого футбольного праздника. Мы многому удивлялись и многого не хотели, миксовали отчаяние с восторгом и радость с продолжительным шоком. Остается одна игра – и либо Испания заберет рекордный 4-й кубок, либо континент получит нового чемпиона Англию.