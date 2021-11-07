Рефери ударом в голову отправил в нокдаун футболиста во время матча чемпионата Франции. Видео

Французский арбитр Жереми Пиньяр ударом локтя в голову отправил в нокдаун Кассама Морето. Инцидент случился в матче 13-го тура чемпионата Франции в Лиге 1 между "Реймсом" и "Монако".

На 12-й минуте арбитр не заметил игрока хозяев у себя за спиной и, разворачиваясь, от души приложился локтем в голову 23-летнему футболиста.

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Бисау-гвинейский полузащитник упал на газон и ему понадобилась помощь врачей.

После оказания помощи хавбек смог продолжить встречу и был заменен лишь на 91-й минуте.

Встреча в итоге завершилась со счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее алжирский футболист за плохое судейство наказал рефери "ударом Зидана".