Ребров перед матчем 'Барселона' – 'Динамо' вспомнил о политике в футболе

Легендарный украинский футболист Сергей Ребров поделился своими воспоминаниями о матчах "Динамо" и "Барселоны" с его участием. Ныне 47-летний уроженец Горловки тренирует "Аль Айн" в ОАЭ, где его нашли журналисты перед очередным противостоянием киевлян с каталонцами. Поединок начнется в среду, 20 октября, на арене "Камп Ноу" в 19:45.

Осенью 1997 года динамовцы дважды разгромила "Барсу" – 3:0 в Киеве и 4:0 в гостях.

"Та победа на "Камп Ноу" – один из самых ярких моментов в моей карьере. Мы тогда очень хорошо выступали в Европе, а ключом успеха была отличная физическая и тактическая подготовка . Осталась непобежденной только "Бавария", но ей немного повезло. Тогда мы обыгрывали и "Реал", но против "Барселоны" были особенные матчи. По их ходу было ощущение, что счет может быть и большим.

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Валерий Лобановский был нашим учителем. Это был человек из другой эпохи. Он всегда был серьезен и точно знал, чего хочет. И он хотел побеждать. Работать с ним было гордостью", – приводит слова Реброва sport.ua с ссылкой на издание ara.cat.

О нынешнем противостоянии специалист сказал вскользь.

"Барса" – это всегда "Барса". Я очень уважаю этот клуб, ведь у него есть школа, идентичность. Как и у нас в "Динамо". Мирча Луческу делает хорошую работу, я отношусь к нему с уважением: он хочет побеждать", – заметил Ребров.

Также украинский тренер не обошел стороной и вопрос о своем отношении к политике.

"Футбол настолько популярен, что часто становится политической сценой. В 2004 году я играл в матче с оранжевой повязкой, чтобы поддержать свой народ, который хотел свободы.

Я могу быть далеко, но всегда думаю об Украине, о войне и наших проблемах. Когда я был тренером "Динамо", то велел игрокам выкладываться на полную, потому что их победа радовала людей, которые много страдали в повседневной жизни... С тех пор, как на Донбассе началась война, я переживаю за свой народ", – рассказал Сергей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европа угрожает бойкотом чемпионатов мира по футболу.

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