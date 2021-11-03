'Реал' – 'Шахтер': где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 3 ноября

В среду, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет четвертый матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Серебряный призер чемпионата Украины сразится в Мадриде с испанским "Реалом".

На нашем сайте OBOZREVATEL стартовал онлайн-трансляцию "Реал" – "Шахтер". Поединок на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" начнется в 19:45 по украинскому времени.

Прямая трансляция запланирована на канале "Megogo. Футбол 1", который входит в медиасервис Megogo по подписке "Максимальная"; ее стоимость – 299 грн в месяц. Также матч доступен на Воля-ТВ (подписка Pro Sport).

Подопечные Роберто Де Дзерби благополучно прибыли в испанскую столицу и провели тренировку на поле грядущего противостояния.

Видео дня

Напомним, две недели назад "горняки" проиграли команде итальянского тренера Карло Анчелотти со счетом 0:5. После трех туров "Реал" пребывает во главе группы D с шестью очками, а "Шахтер" занимает последнее место с одним пунктом. Пока что "оранжево-черные" не забили ни одного мяча.

В 22:00 в этом же квартете в Молдове сойдутся "Шериф" и "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист планеты Мбаппе достанется "Реалу" бесплатно.

Мы отметили важные моменты в игре "Динамо" с "Барселоной", которые вы могли пропустить.

Перед этим "Реал" победил "Барселону" в Эль-Класико.