'Реал' готов отпустить украинца Лунина, но с одним условием

Мадридский "Реал" может снова отдать своего резервного вратаря Андрея Лунина в аренду. После того, как украинцем заинтересовался нидерландский "Аякс", испанский гранд размышляет над предложением из Амстердама. Предполагается, что "королевский" клуб готов отпустить 22-летнего кипера, но с обязательным условием, что тот будет получать много игровой практики.

Об этом пишет испанский сайт Defensa Central. "Реал" предоставит право принимать решение самому Лунину, но претендент на украинца должен пообещать ему место в основном составе.

Нынешний вратарь "Аякса" камерунец Андре Онана летом 2022 года перейдет в итальянский "Интер" и уже подписал предварительный контракт. Поэтому голландскому клубу нужна квалифицированная замена. Он может предложить Андрею вариант с арендой на один или даже два сезона. Тем более, в ближайшее время в "Реале" не собираются отказываться от услуг бельгийца Тибо Куртуа.

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За три с половиной года после подписания контракта с "Реалом" наш чемпион мира среди молодежи сыграл за мадридскую команду всего два матча – оба в Кубке Испании. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает уроженца Краснограда в 2 млн евро, хотя несколько лет назад он стоил 8,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лунин отозвался о своей игре за "Реал" в Кубке.

Недавно тренер Карло Анчелотти оценил дебют Лунина в "Реале".