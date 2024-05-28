'Реал' – 'Боруссия': букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" считается явным фаворитом финального матча Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", который состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 14-кратные победителя трофея сыграет против триумфатора розыгрыша-1997 в субботу, 1 июня.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Боруссия". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Эксперты определились с шансами команд завоевать кубок. Ставки на победу испанской команды в основное время принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех дортмундцев достигают уровня 5,00.

При этом поставить на то, что "Реал" возьмет трофей, вне зависимости от продолжительности матча, можно с индексом 1,30. Кроме того, аналитики уверены, что игра получится результативной. На то, что соперники забьют не менее трех голов предлагается показатель 1,70.

В своей истории "Реал" и "Боруссия" встречались 14 раз. Три победы на счету немцев. Еще шесть раз успех праздновали испанцы, а пять поединков завершились вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин столкнулся с проблемой перед финалом Лиги чемпионов.

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