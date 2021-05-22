Развязка в Испании для "Реала": показана главная поддержка Зидана в чемпионской гонке. Фото

В чемпионате Испании по футболу 22-23 мая будет сыгран заключительный, 38-й тур в Примере. Мадридский "Атлетико" с 83 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет "Реал", отставая на 2 пункта.

"Сливочные" встречаются с "Вильярреалом" и в случае осечки конкурентов в матче с "Вальядолидом", смогут вырвать чемпионство. Главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в этой битве будет поддерживать все многочисленное семейство.

Самыми главными фанатами ЗиЗу являются его 49-летняя супруга Вероник Фернандес, а также четыре сына – Энцо (1995 ), Люка (1998), Тео (2002) и Элиас (2005)

В мае 2019 года Зинедин и Вероник отметили 25-летие свадьбы. Старший сын Зидана выступает под фамилией своей матери — Фернандес.

В возрасте 10 лет Лука Зидан стал обладателем кубка юношеской Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала". Сейчас он на правах аренды выступает за испанский клуб "Видад".

Тео и Элиас играют в составе юношеской команды "Реала".

Как сообщал OBOZREVATEL, за время работы в "Реале" Зидан выиграл с клубом столько же трофеев, сколько предыдущие 6 тренеров за 8 лет (9). Француз стал первым тренером в мире, который выиграл три Лиги чемпионов подряд.

В 2019 году Зидан стал первым тренером в истории "Реала", который сумел не проиграть в первых пяти Эль-Класико на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.