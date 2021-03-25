Разгром от Германии и 5 голов Англии: результаты отбора ЧМ по футболу 25 марта

В четверг, 25 марта, в Европе были сыграны очередные поединки в квалификации на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре.

В группах B, C, F, I и J, состоялись 13 поединков лучших команд континента, которые борятся за путевки на мундиаль.

Среди результатов стоит отметить уверенные победы грандов. Германия легко разобрала исландцев (3:0), к 7-й минуте выигрывая 2:0. Англия покуражилась на "Уэмбли", отгрузив пять голов "Сан-Марино".

Особняком стоит матч Испания – Греция, который сенсационно завершился вничью (1:1).

Отбор ЧМ-2022. Результаты 25 марта

Группа B

Испания – Греция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 33 Мората, 1:1 – 56, пенальти Бакасетас.

Испания – Унаи Симон, Гайя, Рамос (Мартинес, 46), Эрик Гарсия, Льоренте, Коке (Тиаго Алькантара, 72), Каналес (Хиль, 65), Ольмо (Педри, 64), Родри, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 72), Мората.

Греция – Влаходимос, Бакакис, Пападопулос, Цимикас (Кирьякопулос, 80), Цавелас, Масурас (Фортунис, 65), Бухалакис, Бакасетас (Якумакис, 78), Манталос (Цолис, 46), Лимниос (Сиопис, 46), Зека.

Предупреждения: Мартинес (55), Зека (81), Якумакис (83).

Швеция – Грузия 1:0 (1:0, 0:0)

Группа B

Группа С

Италия – Северная Ирландия 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 14 Берарди, 2:0 – 38 Иммобиле.

Италия – Доннарумма, Эмерсон (Спинаццола, 75), Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (Барелла, 64), Локателли (Пессина, 84), Берарди (Кьеза, 75), Верратти, Инсинье (Грифо, 84), Иммобиле.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Кэткарт, Смит, Даллас, Эванс, Эванс (Сэвилл, 46), Макнейр, Дэвис, Маккэнн (Томпсон, 78), Уайт (Лэйвери, 64), Мадженнис (Лаферти, 78).

Предупреждения: Сэвилл (47), Томпсон (90).

Болгария – Швейцария 1:3 (0:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 7 Эмболо, 0:2 – 10 Сеферович, 0:3 – 12 Цубер, 1:3 – 46 Десподов.

Болгария – Илиев, Сисиньо (Цветанов, 73), Попов, Божиков, Малинов (Чочев, 71), Йомов (Илиев, 70), Димов, Десподов (Делев, 48), Костадинов, Занев, Илиев (Илиев, 46).

Швейцария – Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Мбабу, Джака, Цубер (Закария, 75), Фройлер (Соу, 86), Шакири (Варгас, 75), Эмболо (Мехмеди, 90), Сеферович (Гавранович, 86).

Предупреждения: Аканджи (54), Сисиньо (68).

Группа С

Группа F

Шотландия – Австрия 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 0:1 – 55 Калайджич, 1:1 – 71 Хэнли, 1:2 – 80 Калайджич, 2:2 – 85 Макгинн.

Шотландия – Маршалл, О’Доннелл, Хэнли, Хендри, Тирни, Кристи (Маклин, 88), Мактомини, Армстронг (Адамс, 66), Макгинн, Робертсон, Дайкс (Макгрегор, 78).

Австрия – Шлагер, Линхарт, Алаба, Лайнер, Драгович, Гриллич, Шлагер, Баумгартнер, Ильзанкер, Грбич (Шауб, 68), Калайджич.

Предупреждения: Хэнли (14), Кристи (24), Дайкс (49), Калайджич (62), Гриллич (70), О’Доннелл (81), Ильзанкер (90).

Израиль – Дания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 13 Брэйтуэйт, 0:2 – 67 Винд.

Израиль – Марциано, Тиби, Эльхамед, Абу-Ханна (Лави, 46), Даса (Кандиль, 85), Натхо (Голаса, 68), Менахем (Хазиза, 85), Соломон, Перец, Даббур (Вейсман, 61), Захави.

Дания – Шмейхель, Кьер, Мэле (Ларсен, 86), Кристенсен, Васс, Хейбьерг, Дилэйни (Нергор, 88), Эриксен, Винд (Андерсен, 77), Брэйтуэйт, Поульсен (Ольсен, 77).

Предупреждения: Брэйтуэйт (7), Шмейхель (54), Лави (59), Тиби (64).

Молдова – Фарерские о-ва 1:1 (1:0, 0:1)

Группа F

Группа I

Венгрия – Польша 3:3 (1:0, 2:3)

Голы: 1:0 – 6 Шаллаи, 2:0 – 52 Салаи, 2:1 – 60 Пионтек, 2:2 – 61 Юзвяк, 3:2 – 78 Орбан, 3:3 – 82 Левандовски.

Венгрия – Гулачи, Хандья (Ланг, 66), Салаи, Фиола, Ловренчич (Него, 66), Кляйнхайслер, Кальмар (Шигер, 81), Шаллаи (Варга, 72), Надь, Орбан, Салаи.

Польша – Шченсны, Гелик (Глик, 58), Беднарек, Берешиньски, Реца (Рыбус, 79), Шиманьски (Юзвяк, 59), Крыховяк, Модер (Пионтек, 59), Зелиньски, Левандовски, Милик (Гросицки, 84).

Предупреждения: Фиола (8), Гелик (34), Берешиньски (49), Ланг (73), Надь (80), Салаи (87).

Удаление: Фиола (90).

Англия – Сан-Марино 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 14 Уорд-Проуз, 2:0 – 21 Кэлверт-Льюин, 3:0 – 31 Стерлинг, 4:0 – 53 Кэлверт-Льюин, 5:0 – 83 Уоткинс.

Англия – Поуп, Джеймс (Триппьер, 46), Коуди, Чилуэлл, Стоунз (Мингз, 46), Уорд-Проуз, Лингард, Филлипс, Маунт (Беллингем, 46), Стерлинг (Фоден, 46), Кэлверт-Льюин (Уоткинс, 63).

Сан-Марино – Бенедеттини, Бролли, Росси, Грандони (Чеккароли, 55), Палацци, Лунадеи (Джарди, 79), Баттистини, Голинуччи (Баттистини, 71), Нанни, Берарди (Д`Аддарио, 79), Хирш (Муларони, 55).

Предупреждение: Мингз (90).

Андорра – Албания 0:1 (0:1, 0:0)

Группа I

Группа J

Германия – Исландия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 2 Горетцка, 2:0 – 7 Хавертц, 3:0 – 56 Гюндоган.

Германия – Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Гинтер, Хавертц (Мусиала, 78), Горетцка (Нойхаус, 71), Сане (Вернер, 78), Гюндоган, Гнабри (Юнес, 86), Киммих, Джан.

Исландия – Халльдоурссон, Сампстед, Магнуссон, Арнасон, Ингасон, Бьярнасон, Паульссон (Скуласон, 89), Траустасон (Сигурдссон, 71), Сигурйонссон (Гудмундссон, 40), Гуннарссон, Бедварссон (Сигторссон, 89).

Предупреждения: Хавертц (48), Арнасон (56), Гудмундссон (65).

Румыния – Северная Македония 3:2 (1:0, 2:2)

Лихтенштейн – Армения 0:1 (0:0, 0:1)

Группа J

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свой матч в отборе на мировое первенство провела и Украина. Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Францией (1:1).