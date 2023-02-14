ПСЖ – 'Бавария': анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Видео дня

14 февраля. 22.00

Париж. Parc des Princes

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Прогноз от Parimatch Ukraine:

Победа ПСЖ – 2.80

Победа "Баварии" – 2.44

Ничья – 3.80

Париж

"Бавария" приезжает в Париж в, мягко говоря, не в лучшие для ПСЖ времена. Чемпионат мира сказался, переутомление и эмоциональные перепады вылились в травмы основных игроков. Мбаппе травмировал бедро, пропустил несколько матчей в Лиге 1 и кубке, француз форсирует восстановление, но в первом матче с мюнхенцами точно не сыграет. Месси получил растяжение мышцы и пропустил провальную игру против "Монако" (1:3) в чемпионате. Успеет ли вернуться к Лиге чемпионов, пока не ясно. Неймар вернулся в игру после травмы в кубковом матче с "Марселем", результат которого нам хорошо известен, ведь парижане прекратили борьбу за трофей благодаря голу-красавцу Малиновского. Хакими и Кимпембе начинали последний матч в Лиге 1 против монегасков со скамейки запасных, и по их физическому состоянию тоже есть вопросы. Из-за таких кадровых проблем, а возможно, и из-за отсутствия концентрации в матчах против команд ниже класса, результаты ПСЖ "впечатляют". Поражения от "Ланса" (1:3), "Ренна" (0:1) и "Монако" в чемпионате и от "Марселя" в Кубке, ничья в Лиге 1 с "Реймсом". При этом Париж все еще на первом месте в турнирной таблице и имеет 5 очков преимущества.

Мюнхен

Хотя Германия в отличие от парижских героев чемпионата мира в Катаре даже не вышла из группы, "Бавария" тоже начала вторую часть сезона неудачно – три подряд ничьи 1:1 в Бундеслиге. Однако дальше дела наладились: победа над "Майнцом" в Кубке (4:0) и два разгрома в чемпионате с "Вольфсбургом" (4:2) и "Бохумом" (3:0). Хотя вопросы к защите мюнхенцев остаются – 5 пропущенных в шести матчах показатель точно неудовлетворительный. В Париже нужна максимальная концентрация, ведь если обыгрывать ПСЖ, то сейчас. А уже "Бавария" точно знает, что лишние ошибки влияют на общий результат (четвертьфинал прошлого года тому подтверждение).

ПСЖ и Бавария встречались между собой в плей-офф двух последних розыгрышей Лиги чемпионов. В сезоне 2019/20, претерпевшем значительные изменения из-за пандемии COVID-19, эти двое сошлись в лиссабонском финале, и "Бавария" забрала трофей (1:0), а в сезоне-2020/21 парижане прошли в полуфинал благодаря правилу гостевого гола (3:3 по сумме двух матчей).

Прогноз от Parimatch Ukraine. Аналитики первого легального букмекера Parimatch Ukraine отдают предпочтение "Баварии" в предстоящей встрече. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.44. Ничья пытает за 3.80, успех ПСЖ – за 2.80.

В 21 веке команды встречались восемь раз: на счету мюнхенцев пять побед, парижане выиграли три матча. Команды очень результативно играли на групповом этапе: ПСЖ забил 16 мячей в шести играх, "Бавария" поразила ворота соперников 18 раз. Котировки на то, что обе команды забьют – 1.46. Самый вероятный счет матча, по мнению экспертов, – ничья 1:1 за 8.10.

И уже сейчас можно поставить на выход команд в четвертьфинал. Коэффициент на ПСЖ – 2.40, на "Баварию" – 1.61.

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