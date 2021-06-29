Чемпионат Европы по футболу в самом разгаре, а значит есть повод поговорить о футбольных болельщиках и их психологии. Вообще у всех болельщиков, независимо от конкретного вида спорта, очень много общего. Но поскольку футбол, как известно – Спорт №1, то и отталкиваться я буду от психологических нюансов именно его поклонников. Начнём с того, что среди преданных поклонников футбола, подавляющее большинство составляют мужчины. А многие женщины, глядя на их громкие эмоциональные переживания во время игры, считают эту мужскую страсть чуть ли не диагнозом. Но на самом деле, футбольные болельщики – это целое социальное сообщество, со своими традициями и особенностями в поведении. Именно об этих особенностях, а точнее сказать, о причинах, которые так объединяют самых разных людей, я и хочу сегодня вам рассказать. На мой взгляд основных причин, которые притягивают болельщиков мужчин на трибуны и футбольные трансляции – пять.

Пойду по порядку:

1) Возможность сбросить накопившиеся эмоции. Кто бы что ни говорил, но по факту, нам мужчинам через определённые социальные установки, привитые воспитанием – мы сильный пол и т.д. – вроде как не полагается в обществе бурно выражать свои эмоции: радости, или гнева. А уж тем более в их вокальном (голосовом) проявлении – крик, стон, плач и прочие. На это у нас наложены определённые внутренние ограничения. Но переживая за свою любимую команду, как сейчас за сборную, на уровне всей страны эти запретительные предрассудки стираются одним махом. А это даёт возможность, в первую очередь выплеснуть все те чувства и переживания, которые сложно проявлять при других обстоятельствах, снимая таким образом своё эмоциональное напряжение.

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2) Объединение с другими, вместо конкуренции. В нашей мужской среде, в отличии от женской, всегда присутствует элемент соперничества. И спортивные соревнования, в которых ты являешься не участником, а зрителем, это как раз тот объединяющий простор, который даёт возможность сплотиться в едином порыве самым разным людям, независимо от их социального, или материального положения, на основе общего переживания за любимую команду.

3) Групповой принцип свой/чужой. Но даже в среде болельщиков от соперничества полностью не уйти! Поддерживая своих, мы начинаем смотреть на болельщиков других команд, как на оппонентов. И самые радикальные группы болельщиков (по-простому – фанаты) соперничающих команд могут воспринимать друг друга просто, как врагов. А уже этот момент, как и любой другой элемент радикализма, к сожалению, может иногда переходить черту закона, и носить криминальный характер…

4) Чувство азарта. Когда на кону не просто выигрыш в одном матче, но и скажем прямо, выход в следующую стадию соревнований, на более высокий уровень (а поражение при этом означает конец пути) – в предвкушении такой игры, нервы у болельщиков натягиваются как струны. Потому что шансы на успех есть, но надо изо всех сил побороться. В ожидании такого матча уровень адреналина начинает зашкаливать сам собой. И это ощущение эйфории, когда результат ещё не известен, но в триумф ты веришь до конца – абсолютно неповторимое чувство, превзойти которое может только реальная победа в данной игре!

5) Соучастие в победе. И всё-таки, к счастью, в своём подавляющем большинстве, футбольные болельщики далеки от фанатичного радикализма. Для них (как и для меня лично) футбол – это любимая игра, в которой две противоборствующие стороны могут в честном и конкурентном поединке, без кровопролития, определить чья команда сильнее в данный конкретный момент. И в этом есть ещё один сакральный элемент: победа любимой команды делает любого болельщика причастным к её успеху, а значит – успех становится собственным. То есть это не просто победа нашей команды, это и моя личная победа!

Подытожив всё сказанное, хочу сделать своё основное заключение: совместное переживание за игру и победный результат даёт футбольным болельщикам главное – " чувство единения " , очень помогающее многим ощутить настоящую эйфорию и гордость не только за успех своих любимцев, но и, на уровне сборных, за всю нашу страну! Да, мы мужчины (в отличии от женщин) редко обсуждаем друг с другом свои чувства, но в моменты футбольных побед и поражений, они становятся общими, а потому понятыми и разделёнными всеми. А уже одно только это убирает, к примеру, внутреннее чувство одиночества и даёт надежду, и веру в будущие успехи, которые нам безусловно по силам. А потому Слава Украине, которая ждёт сегодня своего часа! И верит в победу, несмотря ни на что!

Благодарю за внимание!

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