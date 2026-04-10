Пройдет в Украине: УАФ готовит сенсационное решение по сборной Украины – медиа

Украинская ассоциация футбола (УАФ) всерьез рассматривает возможность организовать следующий тренировочный сбор национальной сборной на территории нашей страны. Речь идет о подготовке "сине-желтых" к товарищеским матчам в июне, когда подопечные Сергея Реброва могут сыграть как минимум с Данией.

Об этом информирует проект "ТаТоТаке" в Telegram-канале. По его данным, УАФ сейчас прорабатывает вариант, при котором игроки соберутся в одном из рекреационных комплексов во Львове. Если эти планы воплотятся в жизни, июньский сбор станет первым для "сине-желтых" в Украине с ноября 2021 года.

Тогда в отборочном турнире к чемпионату мира-2022 команда под руководством Александра Петракова завершала групповой этап выездным поединком против Боснии и Герцеговины. Сборная собралась в Киеве, после чего отправилась в Одессу, где провела спарринг с Болгарией.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале-2022 "сине-желтые" неизменно готовились к матчам за пределами Украины. С чем связана нынешняя инициатива УАФ внести коррективы в работу сборной, неизвестно.

