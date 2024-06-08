Холодный душ для Реброва: тактический разбор товарищеского матча перед Евро-2024 Польша – Украина

Вчера Украина сыграла второй матч в рамках подготовки к Евро-2024. После спарринга с Германией наши играли против Польши. В этом матче Ребров попробовал совсем других футболистов со старта, чтобы проверить свои запасные опции перед турниром. Почему Украина проиграла, где возникли слабые звенья и о чем это говорит перед Евро – читайте в обзоре OBOZ.UA.

Перед стартом

Заявка Украины изменилась кардинально: Ребров решил дать возможность показать себя резервным игрокам и тем, кто против немцев вышел на смену. Со старта начинали Бущан, Миколенко, Бондарь, Таловеров, Тимчик, Малиновский, Зубков, Сидорчук, Судаков, Ярмоленко и Довбик. Поляки же решили тоже добавить немного экспериментов: против наших стартовали Букса, Шиманский, Милик, Кивер и Зелинский.

Первый тайм. Шок новых имен

С первых минут было заметно, что обе команды не стесняются агрессивно атаковать и давить. Не было единого вектора – пытались пройти и флангами, и центром. Поляки без мяча бросались по двое наших защитников, заставляя защитников проходить собственный экзамен на устойчивость и разумную игру. Однако на стандарте они провалились: безадресная подача с углового привела к хаосу, во время нее упало 4 футболиста. Валукевич был самым ловким и легко переправил мяч мимо игроков на газоне.

Зелински показал очень интересное решение: просто подавал – и все разошлись, что привело ко второму голу. Украина вроде бы не вышла на поле, потому что долго не могла собраться, а между линиями не возникла связь. Польша легко отнимала мяч и плотно замыкалась в редкие попытки наших атак. Понятно, что на поле были далеко не основные исполнители, поэтому нужно было время. На поиск сыгранности ушло около получаса, которые привели вплоть до трех пропущенных.

Была заметна совсем другая формация при давлении: если против немцев мы играли с мячом 4-5-1, то здесь начинали очень широким флангом, чаще похожим на 3-2-5. Главным адресатом впереди был именно Довбик, запрессингованный Кивером и Саламоном, поэтому Артему мало что удавалось. А потом произошел новый угловой – и новый провал. Зубков отпустил Романчука, когда тот словно перестал бежать. Поляк сделал еще два шага и легко забил головой. Без Забарного и Сватка на втором этаже было грустно – и нам залетали простые голы.

До конца тайма Украина так и не показала какой-либо инициативности: без Цыганкова не было из-за кого связывать, а без Мудрика не было возможности убежать в угол и там искать передачу. Первый тайм завершился не критично, как для товарняка, хотя забитый мяч Довбика стал больше утешением от плохой игры, чем удовольствием.

Второй тайм. Замены решают, но не спасают

Второй тайм, хоть и был без голов, все равно прошел под доминированием Польши. Соперник продолжил давление на наши ворота, что вылилось в пять ударов в творение против одного у украинцев. Бущан показал, что тоже может претендовать на выступления на Евро, совершив несколько сейвов с близкого расстояния, особенно после удара Буксы. По другим сложилось впечатление, что второй состав сборной не готов к давлению и турниру, и вызову в сборную.

К множеству ударов приводил все тот же хаос в средней линии. Не было одного игрока, кто сам разрушал, но была общая проблема – разворот лицом к чужим воротам и отсутствие быстрой реакции на события. Пока полузащитник смотрел, кому отдать пас, его уже накрывали или вообще атаковали. Момент потерян, мяч также потерян – и Украина снова должна защищаться. Та же проблема и в атаке: когда наши футболисты доходили до чужого уголовника, нужно было действовать быстро. В то же время лишние полсекунды на поиск идеального паса позволяли польским защитникам накрыть ременную линию и ничего действительно опасного не удавалось создать.

Целая группа футболистов не вошла в игру. Тимчик жестко проваливал забег на собственном фланге и не успевал за Урбанским и Залевским. У Зубкова тоже игра не удалась – что с пропущенным голом, что с подбором у собственной площадки. Малиновский не нашел момент для пушки и каких-то лидерских качеств как организатора в центре.

Как обычно, спасали игру замены. Из бровки не только тренеру, но и свежим игрокам было видно, что нужно обновить, и они сразу брались это делать. Например, вышедший в пару к Довбыку Цыганков сразу начал создавать что-то каталонское. К концу игры украинцы скатились в грубость - начали зарабатывать ненужные карточки за подножки или задержку. Это тот случай, когда желание забивать появилось поздно, а агрессивность не стала нужной чертой. Логический итог подвел Сергей Ребров:

"Я считаю, что мы проводим товарищеские матчи для того, чтобы совершать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Я не считаю, что эту игру надо рассматривать только с негативной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро. - Сергей Ребров

Поражение 3:1 стало холодным душем для вернувших к реальности фанатов. Украина показала, что стандарты являются слабой стороной, если отключить Забарного и Сватка (в этом случае их не было на поле, что подсветило проблему). Примечательно, что играть будет основа с Довбиком, Мудриком, Зинченко, Судаковым. Хотя отдельные игроки могут и не получить минуты на Евро. Также тренер пытается включить в общую схему Ваната и Шапаренко, чтобы иметь запасную опцию для атаки. Разумеется, рассматривать поражение в контрольной игре как катастрофу не следует - Украину ожидает игра против трех кардинально разных команд с очень специфическими стилями. И против каждой нужно иметь основной и запасный план.