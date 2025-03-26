Прилет 'Шахеда' во время футбольного матча в Харькове попал на видео

В Харькове футболисты, играющие в Первой всеукраинской футбольной лиге формата 8х8 REGION 21 LEAGUE едва не стали жертвами российского беспилотника. Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале выложил видео, как игроки чудом избежали ранений после прилета "Шахеда" в одном из района города недалеко от ОСК "Металлист".

Видео дня

На 32-й минуте поединка между командами "Феникс" и ЛФК "Феникс" слышен звук подлетающего вражеского "Шахеда", после чего судья предлагает остановить матч. Когда становится понятно, что аппарат очень близко и он пикирует, за кадром раздаются крики окружающих "Близко уже" и "Всем лежать!".

После этого видна вспышка и слышен сильный взрыв. К счастью никто из игроков не пострадал, однако матч возобновлен не был. Счет во встречи открыт не был.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта российские оккупационные войска вечером 26 марта массированно обстреляли Харьков ударными беспилотными аппаратами типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Известно о восьми пострадавших местных жителях.

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