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Президент оккупантов влетел головой в штангу во время игры в футбол. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
2,5 т.
Президент оккупантов влетел головой в штангу во время игры в футбол. Видео

Президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар попал в неприятную ситуацию во время посещения школы. 62-летний политик провел футбольный матч с подростками, влетев в штангу ворот.

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Президент оккупантов влетел головой в штангу во время игры в футбол. Видео

В какой то из эпизодов Татар попытался забить мяч головой, но не рассчитал свои силы и улетел за рамку. Эпизод снял случайны очевидец.

Президент оккупантов влетел головой в штангу во время игры в футбол. Видео

Для справки: Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией, которая размещает на этой территории контингент своих войск при поддержке ТРСК; Республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой.

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