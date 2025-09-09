Пресс-тур Game ON: ФК 'Полесье' и GGBET о совместных планах, спортивных вызовах и будущем

8 сентября на учебно-тренировочной базе ФК "Полесье" состоялось медиа-мероприятие клуба при поддержке официального спонсора клуба – GGBET. О результатах команды на сборах и в еврокубках, игровых и маркетинговых стратегиях, усилении новыми игроками, а также ключевых планах и изменениях рассказывали главный тренер Руслан Ротань, директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов, игроки Сергей Чоботенко и Александр Филиппов, а также СЕО GGBET UA Сергей Мищенко.

Местом проведения первого совместного ивента команды и букмекера стала тренировочная база "полесских волков", где представители команды провели эксклюзивную экскурсию и открытую тренировку перед основной частью мероприятия. Гости медиа-ивента получили уникальную возможность пройтись по закулисью клуба: познакомиться с условиями, в которых готовятся игроки, и принять участие в открытой тренировке по текболу. Здесь всё соответствует мировым стандартам – от современных залов восстановления до футбольного поля со специальным покрытием по технологии, используемой также на тренировочной базе дортмундской "Боруссии".

Пресс-конференция началась с обсуждения результатов на сборах и в еврокубках. Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань отметил сложность начала сезона: "Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели, но это только добавляет мотивации всё исправить. Новое всегда дается труднее, но мы уверены, что шаг за шагом придём к своей игре". Говоря о еврокубках, наставник вспомнил матч с "Фиорентиной": "Хотелось бы выиграть первый матч. Мы не заслуживали такого результата, даже статистика это подтверждала". Впечатлениями от еврокубков поделились и игроки команды – нападающий Александр Филиппов и центральный защитник Сергей Чоботенко. Сергей отметил, что самое ценное для команды – это полученный опыт, ведь с 2012 года "Полесье" не проходило этот этап и столкнулось с одним из сильнейших соперников в Лиге конференций. Александр добавил, что самое сложное заключалось в том, что команда только формируется, новое всегда дается труднее, на всё нужно время, которого пока не хватало, но они намерены сделать всё возможное, чтобы достичь высокого результата.

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов рассказал, в чём особенность маркетинговой стратегии клуба: "Изменить логотип и слоган было амбициозным вызовом – футбол любит традиции, но мы уверенно его приняли. Когда увидели эту айдентику у ультрас, поняли, что попали в десятку". Он также подчеркнул важность новых партнерств: "Сотрудничество с GGBET – это настоящее перезагрузки обоих брендов. Мы движемся в одном направлении, стремимся создавать интересные кейсы для болельщиков и делать продукт, который объединяет фанатов и клуб".

СЕО GGBET UA Сергей Мищенко рассказал о предпосылках сотрудничества с "Полесьем": "Партнёрства с футбольными командами – это всегда новый уникальный опыт взаимодействия. "Полесье" – молодые, амбициозные, энергичные, не только на поле, но и в маркетинге. "Сила в стае" – это не просто слова, а настоящая энергия, которая ощущается и среди игроков, и среди болельщиков. Такой подход нам очень импонирует, потому что GGBET такой же по духу. С такими клубами хочется работать и создавать новое".

Во время мероприятия клуб представил нового вице-президента "Полесья" Александра Хацкевича, который лаконично отметил, что действия важнее слов и что он сделает всё, чтобы клуб развивался.

Также "Полесье" представило новых игроков – полузащитников Владислава Велетня, Максима Брагару и Владимира Шепелева, а на экране показали видео ещё одного новичка – Георгия Бущана. Игроки рассказали о первых неделях после трансфера и ожиданиях от первого сезона за "Полесье". Владислав Велетень отметил хорошие условия для развития и сильный коллектив: "У нас отличный коллектив, тренерский штаб и база, которые позволяют прогрессировать". Владимир Шепелев добавил: "Это новый этап в карьере, хочу выигрывать как можно больше, попасть в еврокубки и оставить след в истории клуба". Максим Брагару подчеркнул высокий уровень клуба и амбиции: "Здесь всё на самом высоком уровне, чтобы прогрессировать и достигать вершин".

Гостям пресс-тура была представлена эксклюзивная награда "Волк месяца". Ежемесячно фанаты "Полесья" смогут голосовать за лучшего игрока команды в чат-боте клуба. Победитель голосования будет получать кастомную награду от "Полесья" и GGBET, а за сезон будет разыграно 10 трофеев.

______________

Реклама

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.