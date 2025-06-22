Празднование чемпионства на футболе завершилась смертельной трагедией. Видео и фото со стадиона в Алжире

Один болельщик погиб, а несколько человек получили травмы в результате падения с верхнего яруса стадиона после победы футбольного клуба MC Alger в чемпионате Алжира второй сезон подряд, сообщает Sportstar. Трагедия произошла на стадионе "5 Июля 1962 года" в столице страны — Алжире.

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MC Alger подтвердил смерть одного из своих фанатов и выразил соболезнования. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун также направил слова сочувствия семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"С глубокой скорбью и болью в сердце мы приняли новость о гибели нашего болельщика Юнеса Амгуззи, который упал с верхнего яруса", — говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram.

По данным местных СМИ, трагедия произошла из-за обрушения ограждения на верхнем секторе трибуны.

Канал El Heddaf TV опубликовал видео, на котором видно, как часть перил обрушилась на нижний ярус.

Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Футболисты, тренеры и представители клуба приехали туда, чтобы сдать кровь для помощи раненым. Церемония вручения чемпионского трофея была отложена.

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