Правнук Муссолини перешел в "Лацио"

18-летний Романо Флориани Муссолини, который является правнуком диктатора Бенито Муссолини, будет выступать за молодежный состав итальянского "Лацио", сообщает The Sun.

186-сантиметровый футболист выступает на позиции правого защитника. Отмечается, что выступая в младших командах он демонстрировал лидерские качества.

Тренер молодежного "Лацио" Мауро Бьянкесси уверен, что контракт с подростком – награда за его упорный труд в течение последних двух лет.

"Теперь эта тяжелая работа приносит свои плоды", – отметил Бьянкесси.

Бенито Муссолини был итальянским политиком, который основал и возглавил Национальную фашистскую партию. Он был премьер-министром страны с 1922 года до своего смещения в 1943 году, а через два года был казнен во время гражданской войны.

Как диктатор Италии и основатель фашистского движения Муссолини вдохновлял других тоталитарных правителей, таких как Франсиско Франко и Адольф Гитлер.

Мать Романо, Алессандра , бывший депутат правого крыла, всегда восхищалась своим дедушкой.

Когда Алессандру спросили о перспективах Муссолини в Серии А , она ответила, что это тема, от которой она "предпочла бы держаться подальше".

У "Лацио" до сих пор есть большая база фанатов-неофашистов. Перед матчем с Миланом в 2019 году они повесили плакат с надписью "В память Бенито Муссолини" и выкидывали фашистские приветствия возле площади, где в 1945 году был повешен труп бывшего диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Федерация футбола Италии (FIGC) проводила расследование в отношении "Лацио", которое может закончиться для команды как денежным штрафом, так и исключением из итальянской Серии А.