Повзрослевшая дочь легенды "Динамо" встречается с Шапаренко - СМИ

Центральный полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко закрутил роман с Кристиной Шацких – младшей дочкой легендарного футболиста "бело-синих" Максима Шацких. 21-летнюю Кристину и 24-летнего игрока сборной Украины несколько раз заметили вместе на трибунах стадиона во время матчей.

Также молодые люди не стесняются оказывать друг другу внимание в социальных сетях.

Видео дня

Кристина в свое время закончила школу эстрадного искусства. Долгое время занималась акробатикой, гимнастикой, ходила на танцы, любит играть на фортепиано и петь. В 2017 году выступала на концерте в честь открытия ТРЦ в Киеве.

Сейчас занимается профессионально фотографией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 лет назад 15-летняя Кристина поразила своими вокальными способностями. Девочка, которая принимала участие в проекте "Голос. Дiти", но не прошла "слепые прослушивания", разместила в Youtube свою версию известной песни Рианны "Stay".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!