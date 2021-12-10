Потрясающий гол украинца признали лучшим в еврокубке. Видео

Гол полузащитника луганской "Зари" Егора Назарины в ворота норвежской команды "Буде-Глимт" признали лучшим в шестом туре группового этапа Лиги конференций. 24-летний уроженец Прилук отличился мощнейшим ударом со штрафного на 18-й минуте поединка, который состоялся в Запорожье в четверг, 9 декабря.

Новость сообщил официальный сайт УЕФА. Правда, подопечные Виктора Скрипника не удержали победный счет и сыграли вничью 1:1. Смотрите видео гола украинского футболиста, который стал первым в голосовании.

Несмотря на свой возраст, Назарина уже успел поиграть в "Днепре", "Карпатах" и бельгийском "Антверпене". Его нынешняя команда, "Заря", заняла третье место в группе и покинула еврокубок.

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Конкурентами Егора в борьбе за звание автора лучшего гола недели были испанец Борха Майораль из "Ромы" (помог победить болгарский ЦСКА), англичанин Райсс Нелсон из "Фейеноорда" (забил в Нидерландах израильскому "Маккаби") и словак Иван Шранц из чешской "Славии" (отличился в Берлине в игре с "Унионом").

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский забил свой первый и последний гол в Лиге чемпионов-2021/22.