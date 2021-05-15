Продолжение воспоминаний Олега Блохина о перипетиях финала Кубка Кубков-1975.

"14 мая 1975 года в 20:00 арбитр из Шотландии Дэвадсон дал свисток о начале финального матча Кубка Кубков "Динамо" – "Ференцварош". Я мельком оглядел своих партнеров – напряженные, как бы окаменевшие лица, сказывается нервное напряжение, волнение. У меня страшно разболелась голова, подташнивало, а ноги были ватные. Нужно было что-то делать, а у меня ноги вскоре из ватных превратились в свинцовые. Боль, казалось, пронизывала не только травмированную правую, но и левую ногу.

Но сила "Динамо" в том и состояла, что вместе мы, подстраховывая и помогая друг другу, заиграли, и с каждой минутой обретали уверенность, освобождаясь от скованности. Вот Коньков не стал мешкать, выжидать, раскачивая мяч у ворот, а сразу рванулся вперед, заметив, как на мгновение раньше уже устремились на половину поля соперника Буряк и Трошкин. Последний, получив мяч, отличным финтом сбил с толку персонального опекуна и навесил на Буряка, который успел-таки улизнуть от венгерской защиты. Я всегда поражался редкому умению Леонида проскальзывать сквозь почти невидимую "щель", стоит лишь ей появиться в защите соперника, причем выискивал он эту самую щель постоянно, но делал это так тонко и незаметно, что защитники команды-соперника почти никогда не могли раскусить его намерения. И в этой игровой ситуации чуть-чуть не хватило Лёне для точного удара, а, возможно, помешало просто высокое умение венгерского вратаря – тот буквально самыми кончиками пальцев коснулся мяча. Геци больше, чем нужно, подержал мяч, пытаясь таким образом дать хотя бы некоторую передышку товарищам. Иштван Геци – не только ветеран венгерского клуба, на поле в Базеле он был еще и капитаном.

Некоторое облегчение мне, да и, уверен, остальным, принес гол, который с моей подачи забил Володя Онищенко. Благодарен ему, что он каким-то шестым чувством проник в мои мысли и оказался там, где мне хотелось его видеть. Мяч по крутой траектории перелетел над головами соперников, и Онищенко не дал вратарю шанса на спасение. Шла 18-я минута матча – 1:0.

Мы прекрасно понимали, что нужен нам второй гол, и желательно забить его до перерыва. Новая голевая ситуация возникла тогда, когда ее меньше всего ждали. Мяч, в очередной раз взлетев в воздух, по касательной спикировал на кого-то из венгерских защитников, изменил направление и улетел вправо, туда, где за пределами штрафной курсировал Володя Онищенко. До ворот было далековато, но он, не раздумывая, пробил с левой ноги. Мяч влетел точно в "девятку" – место в воротах, куда редко достают руки вратарей. Шла 40-я минута…

Помню, что мы даже как-то сдержанно, во всяком случае – сдержанней обычного, отреагировали на гол, хотя он теперь реально открывал нам путь к полному успеху, и Кубок Кубков приблизился к нам, как никогда, вплотную. В той сдержанности тоже было проявление нашей силы…

Во втором тайме мы старались контролировать ход матча. Нам это удавалось. Вскоре начался наш столь стремительный штурм, венгры буквально оказались прижатыми к воротам. Коньков, Онищенко, Колотов, я, снова Онищенко бьем по воротам Геци. Мяч летит рядом со штангой, или чуть выше, или Геци изменяет направление его полета.

Когда мяч в очередной раз достался мне, я рванулся по прямой, к воротам Геци, хотя никто из ребят не мог поддержать меня в тот миг. Я увидел, почувствовал всем своим естеством, что мне нужно идти вперед. Наверное, никогда в моей футбольной жизни я не чувствовал такого подъема – мяч казался частичкой меня самого. Я обошел защитника, обыграл вратаря и… пробил. 3:0! Шла 67-я минута…

Если б можно было еще раз пережить этот прекрасный миг! Мы еще играли, еще нападали, еще демонстрировали свое индивидуальное мастерство, но дело было сделано – это было ясно и нам, и венграм, и зрителям.

Когда Виктор Колотов получил из рук президента УЕФА Артемио Франки серебряный кубок, радость переполняла сердца, и мы готовы были обнять целый мир, поделиться своим счастьем. Ради этих мгновений стоило трудиться до седьмого пота, отказывать себе в обыкновенных человеческих радостях, терпеть жесточайшие душевные поражения, но находить в себе силы подниматься и снова устремляться к вершине. Устремляться ради сладкого слова "победа", которое я и мои партнеры по команде в тот счастливый для нас вечер 14 мая произносили много раз.

Громогласным возгласом "Победа, Кубок наш!" встречали нас в Борисполе сотни киевских болельщиков, когда по трапу с Кубком Кубков в руках спускался наш капитан Виктор Колотов, а за ним все мы – самые счастливые в тот день в мире футбольные парни и их тренеры".

Вот таким был финальный матч Кубка Кубков "Динамо" – "Ференцварош", прошедший 14 мая 1975 года в Базеле. Воспоминаниями о нем поделился Олег Блохин. А теперь – песня о легендарном форварде киевлян.

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