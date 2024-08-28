Почему лучшее за несколько лет 'Динамо' не смогло пробиться в группу ЛЧ. Тактический обзор матча плей-офф против 'Зальцбурга'

Киевское "Динамо" провело второй матч плей-офф Лиги Чемпионов - к сожалению, бело-синим не удалось переиграть "Зальцбург" на его поле. Шовковский и его команда были на голову сильнее соперника, но все моменты сложились только на ничью. Что не получилось и почему динамовцы 90 минут были рядом с победой, которую так и не смогли добыть? Тактический обзор матча от OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

"Зальцбург": Бласвих, Дедич, Байду, Пионтковский, ван дер Брэмпт, Капальдо, Кьергор, Бидструп, Глух, Дагим, Ео

Первый тайм. Самый смелый футбол от "Динамо" за все время отбора

В самом начале игры мы увидели то, что ожидали: желание "Динамо" выигрывать. Высокий масштабный прессинг позволил зажать соперника на 10 минут. Бело-синие бежали настолько мотивированно, что иногда некоторые атаки опережали мысли, а на добивание не успевали целые группы игроков. Впрочем, украинцы были очень красивы и на мяче, и без него.

"Зальцбург" же сыграл на эффекте ожиданий. Попов получил похвалу и критику за первый матч, его выбросы были одновременно качественными и рискованными, поэтому в начале тайма большинство атак австрийцы организовывали именно на центрбека через Чергорда. Динамовцы подстроились под это и количественно закрывали зону, но в данный момент провалили так центр поля.

Сразу после пропущенного гола "Динамо" вернулось к доминированию, то и дело возникали моменты с разных флангов. Помогала в этом активная роль латералов, Дубинчак и Тимчик предлагали себя вторым темпом в последней трети. - киевляне быстро уравняли. Безумная ошибка имени собственной самоуверенности: "Зальцбург" уплотнился в центре поля настолько, что заброс Михавка метров на 30 запустил Ваната в свободный забег к чужим воротам от круга. Как бы ни пытались сопротивляться защитники, филигранному удару нападающего в дальний угол не смог помешать никто.

Шовковский продолжал наигрывать традиционную схему высокой атаки: на мяче 4-2-4 активно сменялась на 3-2-5. Чтобы помочь в поиске входа в чужой штрафной, центральную линию глубоко переходили даже Михавко и Попов, а нападение расходилось на всю ширину поля. Такой командной агрессии не было в первом матче, потому подопечные Лейндерса не знали, как контрить этот футбол.

Первый тайм в исполнении "Динамо" вышел игрой противоречий: пропущенный гол из ничего, забитый гол из ничего. Те же латерали своими активными подключениями вперед иногда создавали провалы, как в моменте Ео. Переходные фазы у "Зальцбурга" проходили быстро, а мяч почти не задерживался в центре – любая попытка атаки требовала вовлечённости всех наших защитников. Концентрация на победном результате ощущалась через экран, но попытки динамовцев забить как можно быстрее и как можно больше приводили к их ситуационным ошибкам под давлением.

Второй тайм. У киевлян не залетает всё. Вообще всё

Лейндерс известен своими умениями к мотивации – австрийцы снова, как и неделю назад, активным прессингом помчались по случайному отбору. "Зальцбургу" снова и снова удавалось ловить на ошибках опорную зону динамовцев из-за отсутствия там игроков. Однажды даже Бущану пришлось играть центрбека; хорошо, что успешно. возле круга. Бражко подключался к атакам и не успевал возвращаться, поэтому Пихаленку пришлось отказаться от атакующей роли в пользу преимущества у круга.

Новость о вызове Кабаева в сборную значительно прибавила сил вингера. Если в прошлых матчах ЛЧ активность на себя принимал Ярмоленко, то теперь Кабаев уже шел в обыгрыш на своем фланге и чаще возникал в центре, ища передачу на Ваната или Шапаренко. Прижавшись к своим воротам, соперники полагались исключительно на контратаки. Здесь нельзя искать объяснений, два мяча преимущества позволяли рисковать.

СаШо не зря гремел на команду с призывом идти вперед: всем у чужой штрафной динамовцам удалось запрессинговать защитников "Зальцбурга" до ошибки, которая завершилась неплохим ударом Бражка. Австрийцы на такую активизацию отвечают заменами под глубокую защиту, к неутомимым латералям вышли свежие Группы. Защищаться помогали и 23 тысячи фанатов на трибунах – очень сильный параметр преимущества, который создавал еще большее давление на украинцев. Им действительно ничего не нужно было: за 30+ минут была только одна контратака. моментов действиями новых Волошина и Супряги так и оставила гол Ваната единственным ударом в творение за весь матч.

1:1 - ничья, которая добавляет Украине очков в таблицу коэффициентов, однако "Динамо" суммарно проигрывает 1:3 и вылетает в Лигу Европы. Не было феноменальной игры от вратаря Зальцбурга, просто не везло. В Лиге Чемпионов остается только "Шахтер". Бело-синие тоже смогут протестировать новый формат еврокубков, только во втором по силе турнире континента.