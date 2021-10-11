Победа Украины в Хельсинки: обзор спортивных СМИ

Созданный отечественной прессой совершенно неадекватный ажиотаж вокруг отдельных аспектов жизнедеятельности национальной сборной Украины и ее наставника не помешал, тем не менее, главной команде страны добыть, наконец, победу в отборочном турнире чемпионата мира. Успех во встрече с Финляндией и стал топ-темой футбольной недели, а хедлайнером номер один выступил тренер сине-желтых Александр Петраков.

ПО ХЕЛЬСИНКСКОМУ СЧЕТУ

Судя по предматчевой информационной "артподготовке" и реакции на первую победу украинских футболистов, 2:1 в Хельсинки рассматриваются в первую очередь в плоскости психологической. Анализ тактических достижений Петракова, его штаба и подопечных – небогат. И журналистов можно понять: поединок с Финляндией уместно препарировать только в "связке" со следующей игрой – львовской дуэлью с командой Боснии и Герцеговины. Первое из двух свиданий с еще одним непосредственным конкурентом в борьбе за путевку в стыковой раунд квалификации ЧМ-2022 превращается в лобовое столкновение, битву не за три, а за шесть очков. И именно по итогам октябрьской "спарки" можно будет делать какие-то выводы, помимо сиюминутных.

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Пока же портал Football.ua предложил читателям оперативный разбор того, как "вертикальный футбол" сборной Украины обеспечил результат в субботней игре.

"Украина была настоящей пружиной в этом матче, – пишет Сергей Горбаченко. – Украинцы легко отдавали мяч под контроль своему сопернику и занимали выжидательную позицию, чтобы при овладевании мячом максимально быстрым способом выйти в атаку и завершить ее еще до того, как Финляндия успеет всей командой перейти в оборону" (Football.ua, 10.10.21).

Автор усмотрел немало отличий от предыдущего свидания с финнами в Киеве, которое принесло ничью нашей команде, возглавляемой тогда еще Андреем Шевченко. Так, на сей раз украинцы не стремились к безраздельному владению мячом, о чем свидетельствует и беспристрастная статистика. С другой стороны, прослеживалась "доктрина" Петракова: дисциплинированно действовать в обороне и молниеносно вылетать в свои атаки, которые важно завершить ударом; после чего возвращаться к обороне в среднем блоке.

"Украинцы ситуативно применяли прессинг, при этом сумели создать финнам большие проблемы при выходе из обороны в атаку, – читаем далее в аналитическом материале. – Вариантов для передач у обороны Финляндии было немного. Это вынуждало их играть длинными передачами вперед, либо же в поисках мяча полузащитникам Финляндии приходилось опускаться глубоко в линию к своим центральным защитникам" (Football.ua, 10.10.21).

При этом автор отмечает, что финны в итоге выглядели чуть острее в фазе завершения атак, чему в немалой степени способствовало обилие стандартных положений у ворот Пятова.

Выделен также вклад в победу атакующего дуэта Ярмоленко – Яремчук, а также указано на недостаточно уверенную концовку встречи – традиционное больное место наших земляков.

"Пара "Я-Я" образца Евро-2020 вновь была среди наиболее заметных исполнителей на футбольном поле, но уже ближе к концу матча было видно, какой ценой давались им регулярные челночные забегания от обороны в атаку, – отмечал накануне тот же Football.ua (9.10.21). – Сборная Украины с большим трудом и серией ошибок в защите из-за банальной усталости пыталась противостоять наседающим оппонентам, и местами Пятову приходилось подстраховывать своих партнеров по команде".

"Відчувалася втома, яка впливала і на швидкість, і на рівень концентрації, – обращает внимание на действия украинцев после 60-й минуты Football24.ua (9.10.21). – "Синьо-жовті" помилялися в обороні, залишаючи вільні зони між лініями та на флангах. Доводилося фолити. Фіни отримали шанси на стандартах.

Водночас зникли контратаки: передачі були вже не такими точними, а форварди – не такими швидкими. Кінцівка зустрічі пройшла за ініціативою Фінляндії. Олександр Петраков освіжив команду замінами, але це не заспокоїло гру. Українці дозволяли суперникам бити. Останні хвилини змусили нервувати..."

Поле в Хельсинки было тяжелым – мокрым, скользким и вязким. Соперник – достойный, организованный и амбициозный. Однако если усталость "диагностируется" уже по истечению часа игры в первом из двух спаренных матчей, проходящих через два дня на третий, это не может не тревожить. Ведь сборная Боснии и Герцеговины небезосновательно имеет те же виды на второе место в группе, которое даст возможность побороться за одну из путевок на мировое первенство в Катар. Что наши следующие оппоненты весьма аргументированно доказали, обыграв на выезде Казахстан. Назначенный на вторник матч с боснийцами во Львове в этом свете превращается в архиважный с точки зрения стратегии отборочного турнира.

"Это только первый шаг, теперь плей-офф, де-факто плей-офф с босняками. По физике опасения не просто большие – огромные, – написал в своем Телеграм-канале главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков, комментируя победу над Финляндией. – Мы отбивались весь второй тайм, и порой нам откровенно везло. Догнали финнов по ударам в створ только в компенсированное время. Любая подача в нашу штрафную – инфаркт, масса прочих проблем, все на каком-то истерико-героическом надрыве..." (Dynamo.kiev.ua, 9.10.21).

И все же, как отметил сам автор, победа – не пахнет. Добыты три очка и, что немаловажно, некий моральный задел перед следующими матчами.

"Нарешті, перемога. Довгоочікувана, вистраждана, вимучена, – констатирует и Игорь Семйон (Ua-football.com, 9.10.21). – ОбрАзи Петракова пішли команді на користь – вона була по-спортивному злою, заведеною, рішучою. Ця суміш стала підривною для фінських перспектив, але дуже корисною – для перспектив нашої збірної. Тепер головне зберегти такий же настрій на Боснію та Герцеговину".

ОТ НЕНАВИСТИ ДО МОТИВАЦИИ – ОДИН ШАГ

Обиды Петракова – тема довольно щекотливая, но – неизбежная, с учетом того, в какой атмосфере пришлось готовиться к визиту в Финляндию украинской сборной и ее "и.о." главного тренера. Своеобразной квинтэссенцией обострившихся отношений Александра Васильевича и прессы стала пресс-конференция в Хельсинки, вызвавшая в Украине резонанс своим форматом.

"Петраков коротко отвечал на все вопросы представителей СМИ. За всю пресс-конференцию главный тренер украинской команды произнес всего 37 слов. Он также подчеркнул, что "так теперь будет всегда"", – сообщил репортер News.obozrevatel.com (8.10.21).

"Странное" поведение наставника – как оказалось, это определение от журналистов было одним из самых щадящих для А.Петракова.

"Такое общение с прессой от главного тренера сборной Украины не вызывает никаких эмоций, кроме иронической улыбки", – поделилось соображениями издание Zbirna.24tv.ua (8.10.21).

"Болельщиков озадачило такое поведение тренера, который будет выводить национальную команду на решающие матчи отбора, – ссылается на "общественное мнение" Telegraf.com.ua (8.10.21). – Под видео можно увидеть немало гневных комментариев: "Это пресс-конференция или поминки?", "У Петракова такое лицо, будто он одолжил кому-то много денег и ему их не вернули", "Какое позорище. В Европе так себя вести не принято. УЕФА может постучать по голове"".

Мощным катком прошелся по Петракову Игорь Цвик, озаглавивший материал для Sportanalytic.com – "Фарс і профанація".

"Тренер начитався в інтернеті, що журналісти критикують його за надмірну любов до інтерв'ю та довгих пояснень, тому й вирішив діяти від супротивного, – предложил И.Цвик свой взгляд на ситуацию. – Але це виглядало так по-дитячому... Так поводяться ображені діти, коли через почуття внутрішнього бунту роблять навпаки все те, що їм казали батьки. При цьому вони не задумуються про наслідки, не усвідомлюють, що так буде гірше для них самих, почуття злості пересилює всі інші. На жаль, тим самим шляхом пішов і головний тренер збірної України. Він знову не подумав про те, як такі дії вплинуть на команду, а тримав у голові тільки власну нібито "помсту" журналістам.

Ситуація для збірної перед сьогоднішнім матчем – гірше не придумаєш. Нам обов'язково потрібно перемагати, суперник складний, а головний тренер вкотре показав, що ним керують емоції, а не холодний розум. Схоже, що він не прораховує наслідки своїх дій наперед, а просто піддається миттєвому імпульсу. Можна собі лише уявити, яка зараз атмосфера в команді..." (Sportanalytic.com, 9.10.21).

Как любой живой человек, пребывающий в эпицентре сложных психологических процессов, Александр Петраков имеет право выстраивать отношения с окружающими таким образом, чтобы добиться в своей деятельности максимального результата. Как пояснил тренер после матча с финнами, накануне он готовился к игре в соответствии с одним из излюбленных принципов: успех любит тишину.

Хотя общение с прессой в Хельсинки стало уже вторым "актом" эмоциональной драмы, вслед за пресс-конференцией, состоявшейся несколькими днями ранее. Уже там Александр Васильевич поделился наболевшим.

"Вместо того, чтобы поддержать, меня две недели обливали дерьмом и грязью", – в сердцах признался он. И добавил, что этот "экстрим" дал неожиданный эффект.

"Я честно стал сильнее, спасибо вам огромное. У меня сейчас сумасшедшая мотивация, меня ненавидят, – цитировал наставника динамовский сайт Шурика (Dynamo.kiev.ua, 4.10.21). – И сами ребята понимают, что нужно выигрывать..."

Те, кому адресовал свои претензии Петраков, отнюдь не собирались идти навстречу человеку, который в пиковый момент подставил плечо всему нашему футболу. В его сторону моментально сошла новая лавина критики.

"Не добре так, пане тренер, – апеллировал к Петракову упомянутый выше Игорь Цвик (Sportanalytic.com, 5.10.21). – Якщо дозволено вам публічно критикувати своїх гравців, тоді має бути дозволено публічно критикувати вас. Головний тренер національної збірної завжди приймає велику порцію критики, це стосується як Англії, так і України. І якщо ти до цього не готовий, якщо ображаєшся на кожне слово, котре не сподобалося, то або йди, або навчися спілкуватися культурно і спокійно".

Вывод автора: Украина продолжит болеть за свою сборную, но не за ее главного тренера.

"Каждое слово критики, каждый упрек или замечание тренер зарабатывает своими действиями – отсутствием результата, публичными разборками с футболистами, высокомерием и злобой в ответах, – вторил коллеге Андрей Корниец (Fanday.net, 6.10.21). – Петраков, которого до этого действительно любило очень много болельщиков, постепенно растрачивает это доверие".

Снова стала актуальной тема неготовности А.Петракова к работе во взрослом футболе. Дескать, он привык трудиться в иных условиях – когда нет особого интереса к тому, что происходит с его командой, соответственно нет и такого давления.

"Можно сколько угодно говорить, что Петраков более открытый, чем Шевченко, и это действительно так, – пытался докопаться до истины Олег Барков (Ua.tribuna.com, 5.10.21). – Но большой части болельщиков не нужны конфликты, им хочется, чтобы тренер вызывал сильнейших, побеждал и говорил открыто про игру, а не про отношения с футболистами и прессой, на которую он явно обиделся.

Петраков – слишком острый, слишком резко все воспринимает, слишком часто вступает в открытую конфронтацию. Это не хорошо, это не плохо. Это просто факт. Даже у Гвардиолы были конфликты с игроками. Но построить коллектив с мужиками, имея такие скиллы, сложнее. На юношеском уровне это остается незамеченным, но в национальной сборной эти качества выходят на первый план".

НЕ ВРАГ СЕБЕ

Яблоком раздора послужил отказ тренера от услуг Руслана Малиновского, одного из игроков, возведенных прессой в ранг лидера сборной Украины.

"Болельщикам трудно принять принципиальную позицию Петракова, – расписался за поклонников футбола Максим Хабеця (Meta-ratings.com.ua, 5.10.21). – По статусу и футбольной иерархии он все еще ассоциируется у большинства с тренером юношеских команд, а после возникновения конфликта с Малиновским – с "дедом, выжившим с ума на закате карьеры". Ведь кто такой Петраков, чтобы не вызывать в сборную игрока, делающего разницу в итальянском чемпионате? Негоже ведь разбрасываться такими кадрами, Украина все же – не Германия и не Испания, что может выставить два равноценных состава на важные матчи. Они уверены, что невызов Малиновского – это ослабление сборной и упрямство наставника, который не хочет признавать свои ошибки".

Позицию журналиста поддержали многие эксперты, в том числе и из круга бывших футболистов, в отличие от Петракова, так и не ставших на тренерскую стезю либо ничегошеньки там не добившихся.

Впрочем, хватало и тех, кто не склонен поддерживать "корону" на голове Малиновского, Зинченко и некоторых других игроков, поставивших свои интересы выше интересов и целей команды.

"У каждого тренера свои взгляды на футбол, – настаивал, например, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов (Dynamomania.com, 8.10.21). – Петраков не враг самому себе, и он лучше знает суть или конфликта, или назовем проще, недопонимания с Малиновским. Давайте доверять тренеру, единственному футбольному наставнику в нашей стране, который сделал свою команду чемпионом мира, в его решении. Критика, обрушившаяся на Петракова со всех сторон, не остается незамеченной в сборной. И это перед двумя ключевыми матчами..."

В поддержку тренера прозвучал и весьма уверенный женский голос: журналистка "Трибуны" Ирина Козюпа отметила, что откровения Петракова никого не оставляют равнодушными – и, по всей видимости, главная причина в том, что и сам специалист к своим обязанностям во главе сборной относится с ответственностью и трепетом.

"Навряд чи це якийсь холодний розрахунок, як в Луческу чи Моурінью, які чудово вміють вести такі медійні війни, – предполагает автор (Ua.tribuna.com, 9.10.21). – Швидше, чесні емоції людини, яка дуже довго чекала на свій шанс, а тепер намагається створити диво. Насправді, така відвертість дорого коштує. У світі великого футболу – це велика рідкість.

На прес-конференціях Петраков говорить те, що вважає потрібним. У збірній приймає рішення, які вважає необхідними. І реагує на критику так, як йому здається правильним. Це його право та його відповідальність. Так само як наше з вами право погоджуватися з ним, хвалити чи критикувати".

Но каким бы ни было отношение к самому Петракову и к его манере поведения, подвела черту И.Козюпа, определяющими факторами останутся результат команды и ее игра. Исходя, по крайней мере, из первого пункта, на сегодняшний день Александр Петраков может считаться не только победителем в поединке с Финляндией, но и правым в истории с Малиновским.

Наверняка сознавая это, после матча в Хельсинки Александр Васильевич, оставаясь эмоциональным, был все же более многословен, чем накануне.

"Очень тяжелая игра, – признался тренер. – Состояние у меня было тяжелое, сейчас немного легче. Про счет не думал, ведь в последних играх нам забивали на последних минутах. Самое главное – три очка. И теперь я уже всеми мыслями в матче с Боснией. Сегодняшняя победа не будет ничего стоить, если мы не победим во Львове" (Dynamo.kiev.ua, 9.10.21).

Такое резюме из уст Петракова не может не вызывать симпатий и солидарности с человеком на капитанском мостике. Меньше всего накануне львовского противостояния с Боснией хочется думать о каких-то личностных конфликтах с тренером. Больше всего хочется пожелать ему и его подопечным удачи, крепко стиснув кулаки.

СПЕЦЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЬЮ-ВАСЮКОВ

На неделе УАФ осчастливила обывателей новым прорывом, на сей раз – в украинско-американских футбольных отношениях.

"Гости из Америки были приятно впечатлении гостеприимством и доброжелательностью", – поведали в организации в фейсбучном посте, под виртуальные аплодисменты все тех же виртуальных пользователей сети с пустыми профилями.

Кроме того, "гости акцентировали внимание на высоком уровне толерантности в нашем государстве в целом и футбольного сообщества в частности". Были обсуждены "возможности для сотрудничества в развития футбола". Ну, и наконец: "Также темой обсуждения с американскими гостями стал наш недавний визит в Чикаго и Вашингтон и перспективы расширения сотрудничества Украины и США в области футбола. В частности, через организацию летних лагерей для детей из обеих стран. Нас искренне пригласили при первой же возможности посетить и Нью-Йорк для дальнейшего налаживания тесных дружеских отношений вокруг футбола" (Facebook, 5.10.21).

С трудом представляется, какими знаниями и каким опытом может поделиться с американскими друзьями, скажем, обладатель фальшивого диплома Вадим Костюченко. Или сгодятся ли для воплощения американской футбольной мечты "лайфхаки" по разворовыванию денег из казны Украины под эгидой производства фейковой синтетической травки и по оформлению на этом "искусственном поле" миллионных откатов.

Что же до прочих инициатив, весьма показательно мнение бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки, в эти же дни прозвучавшее в интервью Телеграм-каналу "Бомбардир".

"Много чего можно сделать, потому что в Украине есть потенциал. Не хватает только того, кто может направить это дело в правильную сторону", – цитирует португальского специалиста сайт Dynamomania.com (7.10.21).

На фоне возводимых миражей очередных футбольных Нью-Васюков множатся и углубляются насущные проблемы украинского футбола, хиреющего в руках нерадивых управленцев. Об этих проблемах в своем общении с прессой высказался Григорий Суркис.

По мнению экс-президента Федерации футбола Украины, бывшего вице-президента УЕФА, а ныне – почетного члена Европейского футбольного союза, реальная забота о развитии футбола в нашей стране сегодня подменена популизмом, что не может не сказываться негативно на имидже всей державы, некогда пребывавшей среди ведущих в этой сфере. Неудачи клубов и сборных, скандалы вокруг скоропостижного ухода из сборной Андрея Шевченко и его тренерского штаба, грубые нарушения руководителями УАФ и ее структурами Регламента и элементарных норм этики и морали – звенья одной цепи. Как и отсутствие даже намека на прозрачность в вопросах доходов и расходов ассоциации.

"Я 12 лет руководил Федерацией. Покидая свой пост, оставил на счетах Федерации 37 млн долларов, современную инфраструктуру, которой пользуются и сейчас, – приводит "Динамомания" слова Григория Михайловича из интервью Телеграм-каналу "Бомбардир". – Задайте вопрос им, а могут ли они сказать, каким образом есть возможность ознакомиться, сколько средств в течение 2015-2021 гг. получила Федерация футбола? Вы не найдете никакой информации по этому поводу" (Dynamomania.com, 5.10.21).

Если в свое время Григорий Суркис, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский и другие меценаты из своих карманов фактически обеспечивали функционирование сборных команд страны, не претендуя на лавры и фанфары, то сегодня, выплачивая премиальные из средств, заработанных командой на международной арене, УАФ позволяет себе бесстыдно и цинично на этом пиариться.

Футболисты и тренеры в буквальном смысле гробят здоровье в борьбе за честь страны (Г.Суркис привел пример Артема Беседина, получившего тяжелейшую травму на чемпионате Европы), а им в обертке "беспрецедентных премиальных" выделяют жалкие крохи. Остальная – несоизмеримо большая часть – идет неведомо куда, на те же Нью-Васюки.

"Я не понимаю, каким образом Федерация футбола, которая является наиболее богатой в украинском спорте, не может удосужиться, чтобы аудит был сделан, – поднимает Григорий Суркис серьезнейшую тему. – Но я считаю, что когда-нибудь настанет такое время, когда клубы, которые проглотили то, что президент УЕФА вместе с исполкомом выделили каждой федерации во время коронавируса 4,5 млн евро... Где эти средства?! Эти средства также никто не видел, и никто не знает, куда они пошли" (Dynamomania.com, 5.10.21).

Вопросы – совсем не риторические. И заслуживающие как минимум предметного расследования. Пока же деньги украинского футбола продолжают непостижимым образом "испаряться". Увы – вместе с его реноме.

Зато президент УАФ источает на публику неподдельный оптимизм и отеческую заботу о главной команде страны. Но не всегда, лишь в отдельных случаях. Игра с Казахстаном, к примеру, не в счет. Не на чем было пиариться. Поэтому он и не был замечен ни на экранах ТВ, ни в комментах соцсетей. Однако, уже завтра предстоит супер- принципиальный матч во Львове, на который и сине-желтая дружина, и миллионы ее почитателей имеют запредельный настрой. Может в дуэли с боснийцами повезет и Андрею Васильевичу, может и он согреется в лучах долгожданной славы? Пусть даже чужой. Главное, что все мы желаем нашей сборной победы…