Победа 'Шахтера' над 'Интером' станет чудом: ставки букмекеров на матч ЛЧ 24 ноября

Аналитики букмекерских контор явным фаворитом матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером" считают итальянскую команду. Встреча на миланском стадионе "Сан-Сиро" начнется в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

На сайте OBOZREVATEL доступна "Интер" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.

Коэффициент на победу подопечных Симоне Индзаги не превышает 1.30, тогда как на успех украинской команды приближается к 10.00. На ничью можно поставить за 5.50-6.00.

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Несмотря на то, что соперники три последних очных матча завершили с одинаковыми цифрами на табло – 0:0, букмекеры ожидают увидеть не менее трех голов. А самым популярным является не приятный для гостей счет 3:0 (коэф. – 8.70).

Больше всего угроз воротам "оранжево-черным" будут создавать аргентинец Лаутаро Мартинес и босниец Эдин Джеко. Вероятность того, что они забьют, даже выше, чем того, что уйдут с поля без гола. Так что коллективу итальянца Де Дзерби придется хорошо потрудиться, чтобы добиться приемлемого исхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буяльский объяснил, почему судья не дал пенальти в матче "Динамо" – "Бавария".

Напомним, где смотреть "Интер" – "Шахтер" – матч Лиги чемпионов 24 ноября.