Победа "Шахтера" над "Интером" станет чудом: ставки букмекеров на матч ЛЧ 24 ноября

Андрей Фоменко
Футбол
1 минута
920
Победа 'Шахтера' над 'Интером' станет чудом: ставки букмекеров на матч ЛЧ 24 ноября

Аналитики букмекерских контор явным фаворитом матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером" считают итальянскую команду. Встреча на миланском стадионе "Сан-Сиро" начнется в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени.

На сайте OBOZREVATEL доступна "Интер" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов.

Коэффициент на победу подопечных Симоне Индзаги не превышает 1.30, тогда как на успех украинской команды приближается к 10.00. На ничью можно поставить за 5.50-6.00.

Котировки букмекеров на матч "Интер" – "Шахтер".
Видео дня

Несмотря на то, что соперники три последних очных матча завершили с одинаковыми цифрами на табло – 0:0, букмекеры ожидают увидеть не менее трех голов. А самым популярным является не приятный для гостей счет 3:0 (коэф. – 8.70).

Больше всего угроз воротам "оранжево-черным" будут создавать аргентинец Лаутаро Мартинес и босниец Эдин Джеко. Вероятность того, что они забьют, даже выше, чем того, что уйдут с поля без гола. Так что коллективу итальянца Де Дзерби придется хорошо потрудиться, чтобы добиться приемлемого исхода.

Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буяльский объяснил, почему судья не дал пенальти в матче "Динамо" – "Бавария".

Напомним, где смотреть "Интер" – "Шахтер" – матч Лиги чемпионов 24 ноября.

ИталияМиланЛига чемпионовФК ШахтерФК Интер