Первый в истории футбола. Криштиану Роналду установил мировой рекорд

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах. На его счету теперь 807 мячей во всех играх за клубы и за национальную сборную.

37-летний футболист оформил хет-трик в первом тайме победной игры 29-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" (3:2).

Предыдущим обладателем этого рекорда был Йозеф Бицан из Австрии – у него 805 голов.

Роналду за свою карьеру выступал в составе португальского "Спортинга", мадридского "Реала", итальянского "Ювентуса" и дважды за английский "Манчестер Юнайтед".

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года Криштиану забил дважды итальянской "Аталанте" (2:2) и установил рекорд среди бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

На счету Роналду – уже 139 голов. На втором месте – аргентинец Лионель Месси из ПСЖ (123), на третьем – поляк Роберт Левандовски из "Баварии" (73).

Напомним, что в феврале этого года КріРо достиг очередного пика популярности. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" набрал в Instagram 400 миллионов фолловеров, став первым в мире человеку, которому удалось достичь такого показателя. ​

​Примечательно, что случилось это тогда, когда форвард английского "Манчестер Юнайтед" праздновал день рождения: 5 февраля ему исполнилось 37 лет.