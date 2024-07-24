'Партизан' очень разозлил': Суркис отреагировал на победу 'Динамо' 6-2 в Лиге чемпионов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выразил восторг по поводу победы команды над белградским "Партизаном" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Босс "бело-синим" отметил, что сербские соперники своей поездкой на "братский турнир" в Москву разозлили украинцев.

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Об этом Суркис заявил в интервью официальному сайту "Динамо". По словам функционера, ему понравилась игра его футболистов и в особенности реакция команды на пропущенный гол с пенальти, после которого наши соотечественники буквально размазали "Партизан" по газону стадиона в Люблине.

"Вы знаете, что "Партизан" ездил в Россию, а Россия не просто убивает наших граждан, а убивает наших детей, женщин. Поэтому эта победа была очень важна. "Партизан" очень разозлил нас, и мы одержали победу ради всех наших воинов, женщин, украинских семей. Могу сказать, что она была самой важной за последние годы. Досадный гол, пропущенный в начале – такое бывает, это футбол. Но ребята справились с этим, и, несмотря на то, что пропустили второй необязательный мяч, смогли обеспечить такой счет, после которого едем в Белград более или менее спокойными", – сказал Суркис.

Отметим, что ответная встреча "Динамо" и "Партизана" состоится в среду, 31 июля, в Белграде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина за несколько дней до старта нового еврокубкового сезона лишилась одного из своих представителей.

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