Parimatch стал официальным спонсором футбольного клуба 'Кривбасс'

Новый сезон начинается с неожиданных подписаний - "Кривбасс" усилился еще одним партнером. Компания Parimatch стала официальным спонсором криворожского клуба.

"Кривбасс" стартовал в Первой лиге с новыми амбициями, вызовами и целями. Именно для того, чтобы сделать этот сезон для болельщиков более ярким и запоминающимся, клуб и компания подписали контракт о сотрудничестве. Parimatch является не только лидером беттинг-индустрии и первым онлайн букмекером Украины, но и известным организатором множества спортивных проектов - "Тренировка со звездой", "Завтрак с чемпионом" и другие. "Кривбасс" - единственный клуб Первой лиги, с которым Parimatch подписал соглашения о сотрудничестве. Соглашение рассчитано на два года.

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Сотрудничество предусматривает развитие клубной маркетинговой составляющей и увеличения количества болельщиков команды. Деятельность Parimatch и "Кривбасс" будет направлена на стратегию устойчивого развития, которая будет включать в себя долгосрочные цели. В новом сезоне уже запланированы совместные акции, главная цель которых - привлечение болельщиков, как на стадион, так и к экранам телевизоров. Кривой Рог - большой футбольный город со своими традициями и целой армией фанатов, и вместе мы обязательно раскроем этот потенциал.

Александр Гранде, представитель Parimatch, поделился амбициозными целями:

"Мы прекрасно понимаем потенциал футбольной аудитории в городе, и хотим чтобы уже через несколько сезонов на местном стадионе собирался аншлаг на каждый матч чемпионата. Наша с клубом задача - чтобы футбольный "Кривбасс" был неотъемлемой частью досуга Кривого Рога и команда уже в следующем сезоне боролась с лучшими команда УПЛ".

Артем Гагарин, вице-президент ФК "Кривбасс", поддержал коллегу:

"Сегодня мы получили надежного партнера - известного мецената украинского спорта. Уверен, что синергия сотрудничества Parimatch и ФК "Кривбасс" способна вывести наш клуб в элитный дивизион".

Владимир Баенко, генеральный директор ФК "Кривбасс", рассказал об ожиданиях от партнерства:

"Кривбасс - амбициозный клуб с большой историей. Прямо сейчас мы пишем новую историю великого клуба. Нам есть, чем гордиться, но мы всегда открыты для новых идей. Поэтому я надеюсь, что мощная команда Parimatch и ее экспертиза поможет нам стать лучше и дарить болельщикам яркий футбол и эмоции".

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорта на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, 8 клубов представителей УПЛ, Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие. "Кривбасс" стал первым представителем ПФЛ в этом сезоне, партнером которого стала компания.