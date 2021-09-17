Parimatch продлил контракт с легендарным ФК 'Ювентус'

16 сентября "Ювентус" и Parimatch отметили первую годовщину успешного партнерства. Кроме того, вместе с началом нового сезона "Серии А" 2021-2022, запланировали для любителей футбола больше спортивных активностей.

"Первый год работы с "Ювентусом" был действительно успешным, и мы получаем невероятное удовольствие и радость от работы с этим, без преувеличения, легендарным футбольным клубом. Быть партнерами команды с более чем 120-летней историей - честь и гордость для нас", - говорит Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Одна из самых ярких глобальных кампаний Parimatch - именно совместно с футбольным клубом стартовала в марте этого года. Тогда ведущие игроки "Ювентуса" появились в международном рекламном видеоролике, заряженном желтыми электрическими импульсами бренда Parimatch.

Видео дня

Видео отсняли режиссеры Андрей Копоц и Макар Северин с украинского продакшена Electric Sheep Film. Рекламная кампания имела большой успех на международном уровне и охватила миллионы фанатов клуба по всему миру.

Напомним, что в 2021 году компания Parimatch также подписала и продлила соглашения о сотрудничестве с шестью клубами английской Премьер-лиги (ФК "Челси", ФК "Астон Вилла", ФК "Брайтон энд Хоув Альбион", ФК "Саутгемптон", ФК "Эвертон" и ФК "Лестер Сити"). Тем самым обеспечив себе достаточно сильное присутствие в одной из лучших футбольных лиг мира.