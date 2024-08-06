Отстранение судей: перед матчем 'Динамо' – 'Рейнджерс' произошел громкий скандал

Одни из арбитров матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс" угодили в громкий скандал. Речь идет о поляках Бартоше Франковски и Томаше Мусяле, которые должны были работать на системе видеопомощи VAR.

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По данным TVP Sport, в ночь перед поединком 6 августа в Люблине судьи были задержаны местной полицией. Вместе с еще одним своим товарищем они находились в состоянии алкогольного опьянения и куда-то тащили дорожный знак, что и увидели жители города.

Сразу после задержания всех троих отправили в вытрезвитель. В отношении Франковски и Мусялы Польский футбольный союз (PZPN) уже открыл дисциплинарное дело. Если их вина будет доказана, то с арбитрами разорвут контракты и они не смогут работать на матчах национального первенства.

В свою очередь, Европейский футбольный союз (УЕФА) не стал дожидаться развития событий и оперативно заменил арбитров VAR на матче "Динамо"–"Рейнджерс". Главному рефери Донатасу Румшасу у мониторов теперь будут помогать другие представители Польши – Товаш Квятковски и Павел Малец.

Напомним, украинцы и шотландцы сыграют 6 августа. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Рейнджерс". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, УЕФА объявил о кардинальных изменениях в проведении жеребьевки Лиги чемпионов.

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