Киевское "Динамо" – это больше, чем футбол. Это часть жизни миллионов людей на протяжении десятилетий. "Динамо", которое 13 мая 2022 года отметило свое славное 95-летие, всегда приносило футбольную радость, которую ни с чем нельзя сравнить. История "Динамо" – это история становления в Украине первой футбольной команды международного класса, история ее побед на международной арене, история творчества тренеров команды, история ее знаменитых игроков. Болельщики "Динамо", особенно молодого поколения, должны знать историю своего клуба.

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Почему у команды такое название? Как известно, "Дина" по-гречески – сила, а "динамика" – это движение. Вместе "Динамо" – сила в движении.

Первые шаги

Основу первого состава "Динамо" составили игроки, которые перешли из команд "Госторгслужащие", "Райкомвода", "Желдор". 1 июля 1928 года динамовцы провели свой первый официальный матч со сборной Белой Церкви. Гости уступили – 1:2. Новосозданная команда начинает выступать в чемпионате Киева. 28 июля 1929 года в Москве киевляне в товарищеском матче обыграли своих одноклубников, 14 сентября "Динамо" проводит в Киеве свой первый международный матч, уступив 1:4 команде Нижней Австрии.

1931 год. "Динамо" впервые выигрывает чемпионат Украины, победив 3:1 в Харькове своих одноклубников. 26 июня на поле Красного стадиона (ныне НСК "Олимпийский") киевляне легко побеждают 3:0 сборную Закавказья, а затем с таким же счетом в гостях обыгрывают сборную Воронежа. В трех матчах в Баку – со сборной города, "Водником" и местным "Динамо" - три победы. Стабилизируется состав киевлян: вратарь Идзковский, игроки в поле Денисов, Свиридовский, Малхасов, Садовский, Синица.

1933 год. 12 июня состоялось торжественное открытие в Киеве стадиона "Динамо", который вмещал 18 тысяч зрителей. В матче открытия киевляне победили 2:1 своих харьковских одноклубников. 20 игр в Баку, Ереване, Тифлисе, Харькове, Днепропетровске, Одессе провели в том сезоне киевские динамовцы. 14 из них выиграли, два свели вничью, в четырех уступили.

1936 год. Весной состоялся первый чемпионат бывшего СССР с участием семи команд. Соперниками киевлян были "Динамо", "Спартак" ЦДКА, "Локомотив" (все Москва), "Динамо" и "Красная Звезда" (обе Ленинград). "Динамо" завоевало свои первые серебряные медали. Также киевляне выигрывают чемпионат Украины. В том же году динамовцы провели почти 40 матчей, половина из них – товарищеские. И в них киевляне ни разу не уступили, лишь трижды сыграв внчиью.

1937 год. Чемпионат был проведен в два круга с участием девяти команд. К семи участникам первого чемпионата добавились "Металлург" (Москва) и тбилисское "Динамо". За три тура до финиша киевляне претендовали на первое место, но ничьи со "Спартаком" (1:1), ленинградским "Динамо" (1:1), а также поражение (3:5) в игре с тбилиссцами отбросили киевлян на третье место. В итоге первая бронза чемпионата страны. В том сезоне, победив в финале в Киеве 4:2 динамовцев Одессы, киевляне стали обладателями Кубка Украины. В полуфинале розыгрыша Кубка СССР в Москве уступили 1:2 динамовцам Тбилиси.

1938 год. Чемпионат страны проходил с участием 26 команд. Соперникам киевляне забили больше всех (76 мячей), но и пропустили многовато (35), уступив чемпиону, "Спартаку", три очка. Динамовцы финишировали четвертыми, Макар Гончаренко стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей в 20 матчах.

1941 год. 22 июня в день открытия реконструированного Центрального стадиона на его поле должен был состояться матч чемпионата страны "Динамо" – ЦДКА. Все билеты были раскуплены, но ожидаемый матч не состоялся – в этот день грянула война. Футболистам, которые готовились к игре, сообщили, что она состоится позже, когда враг будет уничтожен. Ожидать пришлось три года – этот матч на поле Центрального стадиона состоялся 27 мая 1945 года. Болельщики, которые сохранили свои билеты на игру 22 июня 1941 года, заняли свои места на трибунах, указанных в их билетах.

1952 год. Чемпионат страны с участием 14 команд, пять из которых – московские, проходил в один круг. Все матчи были сыграны на стадионах Москвы. Прервав пятнадцатилетнюю безмедальную полосу, подопечные Олега Ошенкова стали во второй раз серебряными призерами. Забив 11 мячей, капитан "Динамо" Андрей Зазроев стал самым результативным игроком чемпионата.

Первый Кубок, первое "золото"

1954 год. "Динамо" выиграло свой первый Кубок СССР. На пути к финалу в Киеве был побежден 4:2 "Спартак" (Вильнюс), затем в Москве "Спартак" – 3:1, команда, которая шесть раз преграждала киевлянам дорогу к завоеванию кубка. В Киеве в дополнительное время потерпели поражение 1:3 московские армейцы, а через 4 дня в Москве в полуфинале был обыгран 1:0, также в дополнительное время, ленинградский "Зенит".

20 октября в холодный туманный вечер в финальном матче розыгрыша Кубка сошлись "Динамо" (Киев) и "Спартак" (Ереван). Напряженная игра завершилась победой нашей команды – 2:1. Победный второй, "хрустальный", мяч забил в ворота Затыкяна Михаил Коман. Почетный трофей впервые зимовал на берегах Днепра.

А накануне финала в адрес ФК "Динамо" поступила такая телеграмма: "Не волнуйтесь, киевляне, даже банщики-армяне все уверены заранее – Кубок будет в Ереване". Болельщики "Динамо" не волновались перед финалом, они верили в победу своей команды – и она им ее подарила.

1961 год. 17 октября, сыграв вничью 0:0 в Киеве с харьковским "Авангардом", "Динамо" впервые стало чемпионом СССР, прервав многолетнюю гегемонию московских клубов. В итоговой таблице подопечные Вячеслава Соловьева на четыре очка опередили московское "Торпедо". Киевляне уже в ранге чемпионов заключительный матч провели в Москве, победив 4:3 "Локомотив". Сбылась многолетняя мечта динамовских болельщиков. Затем было еще 12 чемпионских титулов, но первая золотая осень незабываемая, как и первая любовь. Радость победы подарили Каневский (капитан команды), Макаров, Лобановский, Сучков, Войнов, Сучков, Щегольков, Базилевич, Сабо, Турянчик, Кольцов, Биба, Серебряников, Щербаков, Онуфриенко, Трояновский. Увы 13 из названных мною игроков покинули этот футбольный мир. Лишь Йожеф Сабо и Андрей Биба продолжают служить любимой игре.

Вот такими были девять сезонов для киевского "Динамо", который я для вас выбрал. Продолжение, да еще какое, последовало. Еще 12 раз киевляне выигрывали "золото" чемпионатов бывшего СССР, 11 раз "серебро", три раза "бронзу", восемь раз Кубок страны. 16 раз "Динамо" становилось чемпионом Украины, 12 раз серебряным призером, один раз бронзовым, 13 раз киевляне выигрывали Кубок своей страны. Три еврокубка в коллекции "Динамо" - Кубок Кубков 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок УЕФА 1975 года. И это далеко не все достижения клуба, о них – в следующий раз.

Любите "Динамо", болейте за "Динамо", и "Динамо" ответит вам взаимностью. Большая история ФК "Динамо", флагмана украинского футбола, продолжается.