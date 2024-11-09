'Они меня все бесят'. Жена футболиста 'Динамо' послала на три буквы украинцев. Фотофакт

Жена защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака закатила истерику после критических комментариев от украинских болельщиков. Мирослава Перейма послала фанатов, которые раскритиковали игру ее мужа в матче 4-го тура Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".

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Дубинчак 17-й минуте врезался в ногу сопернику и шведский арбитр Мохаммед Аль-Хаким после просмотра видеоповтора показал украинцу красную карточку. Играя в меньшинстве столичная команда пропустила четыре безответных гола.

Один из юзеров поинтересовался у Мирославы в ее Telegram-канале, как можно прыгать двумя ногами в игрока соперника.

В ответ девушка не сдержалась, послав комментатора на три буквы.

"Вася идет на*** и каждый, кто о моем муже хотя бы слово кривое скажет. Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому "эксперту" написать то же, что и Васе. Ох, с***, они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?" – написала Мирослава.

Стоит отметить, что после скандала в прессе Мирослава Дубинчак закрыла доступ к своему Telegram-каналу.

Как сообщал OBOZ.UA, в 4-м туре Лиги Европы свой матч против венгерского "Ференцвароша" провело и "Динамо". На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге киевляне впервые при тренере Александре Шовковском уступили со счетом 0:4.

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