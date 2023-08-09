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Официально. "Динамо" продало чемпиона Украины

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,0 т.
Официально. 'Динамо' продало чемпиона Украины

Киевское "Динамо" продало полузащитника Богдана Леднева. 25-летний чемпион Украины продолжит свою карьеру в СК "Днепр-1".

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Футболист находился в системе "Динамо" с 2016 года. Провел во всех турнирах 32 матча и забил 2 мяча, также в семи матчах Юношеской Лиги УЕФА-2016/2017 забил 6 мячей.

Официально. "Динамо" продало чемпиона Украины

Договор с уроженцем Сквиры рассчитан на три года. В новом клубе Богдан будет выступать под номером 17.

Официально. "Динамо" продало чемпиона Украины

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