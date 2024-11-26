'Обескураживающее решение'. Лучшей футболисткой года назван 'мужчина'. Фото победительницы

Нападающая клуба "Орландо Прайд" и сборной Замбии Барбара Банда была названа лучшей футболисткой года по итогам голосования читателей BBC, пишет The Telegraph. В номинации участвовали пять спортсменок, отобранных экспертами – тренерами, игроками и спортивными журналистами. Среди соперниц Банды была, в частности, обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати.

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Ранее, в 2022 году, Банду не допустили к участию в Кубке Африки из-за повышенного уровня тестостерона, который превысил допустимые нормы, установленные Африканской конфедерацией футбола.

После Олимпиады-2021 Замбийская футбольная ассоциация предложила спортсменке и ее партнершам по команде пройти курс для снижения уровня гормона, однако те отказались, опасаясь побочных эффектов.

В 2024 году Банда на Олимпиаде забила 4 гола, три из которых – в матче против сборной Австралии. В регулярном сезоне чемпионата США она отличилась 13 раз, а в плей-офф добавила еще 4 мяча.

Серебряная медалистка Олимпиады-1980 и активистка Шэрон Дэвис осудила это решение. Дэвис напомнила, что в 2022 году Банду не допустили к участию в Кубке Африки из-за повышенного уровня тестостерона.

"Но он мужчина с нарушением половой дифференцировки, который провалил половые тесты, как и [легкоатлетка] Семеня и [боксерша] Хелиф. Очень грустно, что BBC активно поощряет разрушение и лишение женщин-спортсменок возможностей в спорте. Я обескуражена и разочарована, что они активно поддерживают эту несправедливость", – написала пловчиха у себя в Twitter.

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