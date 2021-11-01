Обдирают как липку: Куман требует от 'Барселоны' многомиллионную компенсацию

Экс-главный тренер "Барселоны" Рональд Куман не согласен на отступные, которые ему предлагает испанский гранд. Нидерландский специалист будет требовать все 12 миллионов евро, которые ему положены по контракту.

О конфликтной ситуации пишет испанское издание Mundo Deportivo. Куман, уволенный в конце октября, за неудовлетворительные результаты, отказался принять 7-8 миллионов в качестве компенсации от клуба. Сообщают, что ранее Рональд соглашался на отсрочку по зарплате, получая по 55% от положенного, но теперь идти навстречу не намерен.

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Как известно, общая сумма долгов каталонского клуба приближается к миллиарду евро! На этом фоне команду пока что возглавил бывший наставник дублирующего состава Серхи Бархуан.

Правда, под руководством своего бывшего защитника "Барса" в минувшую субботу, 30 октября, сыграла на домашнем поле вничью 1:1 со скромным "Алавесом". Смотрите, как "блаугранас" не смогли одолеть 16-ю команду чемпионата Испании.

К слову, испанский гранд до сих пор не рассчитался с другим своим бывшим тренером – Кики Сетьеном. Француз работал в Барселоне с января по август 2020 года и также был досрочно отправлен в отставку. Теперь специалист через суд требует от клуба 14 миллионов евро!

Пока что проблемы "Барсы" лишь нарастают, как снежный ком, и их решения не видно. В испанской Ла Лиге команда занимает девятое место, выиграв всего четыре из 11 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси заявил о желании вернуться в "Барселону".