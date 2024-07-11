'Нужно снимать короны': легенда 'Шахтера' высказался об игроках сборной Украины

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер выразил уверенность в том, что футболисты национальной команды вышли психологически неготовыми на стартовый матча Евро-2024. По убеждению легенды донецкого "Шахтера", игроки "сине-желтых" еще до поединка против Румынии видели себя победителями, что и привело к провальному результату 0:3.

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Об этом Кучер заявил в интервью порталу sport-express.ua. Участник двух чемпионатов Европы отметил, что украинским футболистом пора меняться ментально, ведь если бы они сыграли с румынами с полной выкладкой, выиграли бы и прошли в плей-офф.

"Мы начали, как обычно, а потом пытались исправить положение, но не получилось. Если бы мы играли с Румынией так, как второй тайм со Словакией и первый с Бельгией, то победили бы и прошли дальше. В матче с Румынией наши ребята наверняка подумали, что уже чемпионы Европы, а их жестко опустили на землю. Нашим игрокам нужно исправлять менталитет и снимать короны, чтобы не думали до игры, что уже выиграли. Показывать свою силу нужно на поле", – сказал Кучер.

Напомним, на чемпионате Европы в Германии сборная Украины заняла последнее место в группе Е и вылетела с турнира уже после первой стадии. К тому же, наша команда установила неприятное достижение.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, продолжит ли Сергей Ребров работу на посту главного тренера сборной Украины после провала на Евро-2024.

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