"Я жил в прекрасное футбольное время" – так назвал свою вторую книгу, вышедшую в 2007 году, знаменитый футболист, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион СССР, семикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале Леонид Буряк.

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Восемь сезонов подряд полузащитник "Динамо" входил в список "33-х лучших", член Клуба Григория Федотова. В еврокубках за "Динамо" провел 51 матч, 56 матчей сыграл за сборную страны.

Лучший тренер Украины 1994 и 1995 годов, тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины.

314 страниц в книге, в которой Леонид Буряк рассказывает о своем пути в большой футбол, о своих партнерах по команде и о соперниках на поле. Повествует о настоящей мужской дружбе и предательстве, о светлой любви, о человеческих достоинствах и пороках.

Выйдя в 2007 году, к сожалению, небольшим тиражом, книга стала очень популярной. Предлагаем вашему вниманию еще четыре фрагмента из нее.

Судьба была благосклонна

В чемпионате страны за основной состав киевского "Динамо" я дебютировал 7 апреля 1973 года в домашнем матче против "Арарата". Южане играли с подъемом, но фаворитами считались мы. Наши шансы расценивались выше, а мы… проигрывали – 0:1.

Я был в запасе. Украдкой посматривал на главного тренера Александра Александровича Севидова. Меня выпустили на замену только во втором тайме. Как мне хотелось выручить тренера и команду, как хотелось доказать, что меня не случайно пригласили в прославленный клуб.

И спортивная судьба была благосклонна. В один из моментов я увидел, что голкипер ереванцев Алеша Абрамян неосмотрительно выдвинулся из ворот вперед. В этот момент я находился на позиции, откуда можно было хорошо подкрутить мяч. Так и сделал. Мяч описал дугу, облетел голкипера и застыл в сетке. Все партнеры по команде бросились поздравлять меня. Динамовцы заиграли увереннее и в итоге победили – 3:1.

Ночной подарок

Не только очередная золотая медаль в чемпионате страны сделала для меня 1977 год незабываемым. Мы должны были улетать в ФРГ. Ночь я провел в тревоге – все мысли были о Жанне, ведь накануне ее отвезли в роддом. Но мучительно тянулись часы, а вестей, которых ждал, все не было. Под утро сон все же сморил меня…

Казалось, только сомкнул глаза, как вдруг почувствовал, что меня трясут за плечи. Увидел склонившегося надо мной нашего врача Владимира Малюту: "Лёня, тебя просят к телефону". Вскочил с постели и помчался стремглав по лестнице…

"Лёнечка, – услышал я радостный голос Зои Викторовны, – у тебя сын". Я не мог вымолвить ни слова. Перед глазами стояло лицо Жанны, волна нежности захлестнула меня. Когда я пришел в себя, первым желанием было немедленно повидать Жанну. Но через несколько часов мы должны были уже быть в Борисполе. Зато, когда спустя три дня я вернулся в Киев, сразу помчался на рынок и накупил цветов. С ними и отправился в родильный дом к Жанне, которая подарила мне Андрея. А затем, спустя еще два года, у нас появилась маленькая белокурая Оксана.

Сотни тысяч людей провожали Лобановского в последний путь

… 13 мая 2002 года в 20:35 в Запорожье ушел из жизни Валерий Васильевич Лобановский. Таких похорон в столице Украины не было никогда. В последний путь Лобановского провожал весь город и тысячи приехавших попрощаться с Мэтром.

По пути следования траурного кортежа от стадиона "Динамо" до Байкового кладбища тысячи людей на обочинах провожали Мэтра аплодисментами и бросали цветы под колеса автомобиля с его гробом.

Вскоре Валерию Лобановскому было присвоено звание Героя Украины (посмертно), а стадион "Динамо" был назван его именем. На примере жизни Васильича мы, его воспитанники, учимся жить. Только сейчас я осознаю, насколько мы, игроки, были ему дороги. Как он умел заглянуть в глубину души, помочь, поддержать…

И мячи незабитые тоже снились

Тяжело ли было расставаться с футболом? Поначалу мне довольно часто снилось что-то футбольное. Например, как болельщики нас на руках в аэропорту несли, как Кубок Кубков вручали в Базеле и Суперкубок УЕФА в Киеве. И мячи незабитые тоже снились. Жанна рассказывала, что, бывало, пинал ее во сне ногами.

Никогда то время, когда сам играл, не забуду. Нынешние парни не знают, что такое играть при 100 тысячах зрителей на трибуна. Они не прячутся, как мы, по домам после ничьих – нам стыдно было на улицу выйти.

Да, у них другие стимулы – большие деньги, возможность уехать играть в зарубежный клуб. Но я отношусь к этому по-философски. Жизнь не любит идиллии: одно дала, другое – отобрала. Но я ни о чем не жалею – я жил в счастливое футбольное время.