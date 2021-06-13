В воскресенье, 13 июня, сборная Украины стартует на чемпионате Европы по футболу.

Предстоящая финальная стадия Евро станет для нашей команды третьей в истории. На двух предыдущих дальше групповой стадии украинские футболисты не забирались. Как говорится, "Бог любит троицу", но, надеемся, на этот раз подопечным Андрея Шевченко повезет куда больше и им удастся выйти в плей-офф.

К слову, наставник сборной на турнире рассчитывает на 26 футболистов, включенных в заявку "желто-синих".

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Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – "Динамо"), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Как видим, наибольшее представительство в национальной команде у киевского ""Динамо"" – сразу 10 футболистов. Семеро игроков представляют донецкий ""Шахтер"", остальные являются единственными представителями своих клубов.

Напомним, на групповой стадии соперниками наших ребят станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия. С "оранжевыми" подопечные Андрея Шевченко и начнут выступление на турнире, причем поединок пройдет на территории соперника – в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене". Следующие два поединка, в которых будет решаться судьба путевки в 1/8 финала, наши ребята проведут в Бухаресте (тут же наша команда разбила свой тренировочный лагерь) – 17 июня с Северной Македонией и 21 июня с Австрией.

Отметим, что в плей-офф выйдут по две первые команды каждой из шести групп плюс четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.

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