Битва Зинченко за чемпионство. Какие сложности ждут 'МанСити', 'Арсенал' и 'Ливерпуль' на решающем отрезке АПЛ

Ничья "Ливерпуля" с МЮ кардинально изменила расклады в таблице Английской Премьер-лиги. На первое место вырвался клуб Зинченко, но это вовсе не гарантирует им победу. Нас ожидают интересные полтора месяца лучшего футбола Европы. Что должно произойти, чтобы выиграл "Арсенал"? В каком случае "Ливерпуль" возьмет новое золото? Что поможет "Сити" защитить титул? OBOZ.UA – обо всех важных аспектах финишной прямой АПЛ.

Будут ли у лидеров игры между собой?

Нет – и в этом вся магия этого сезона. Очные матчи сыграны, поэтому мы можем четко понимать, какая из команд будет на каком месте. Чемпион "МанСити" против "Ливерпуля" оба раза расписал мировую, с "Арсеналом" сложнее – ничья и проигрыш. Лондонцы вообще самые счастливые: не проиграли ни одного из 4-х матчей против прямых соперников - с мерсисайдцами тоже ничья и та самая победа 3:1. Почему это счастье им так нужно прямо сейчас – разберемся дальше.

Если клубы внезапно выровняются по очкам (например, "Сити" сыграет вничью, а "Арсенал" и "Ливерпуль" проиграют свои матчи), то... ничего не изменится. Лондонцы так же будут первыми, красные – вторыми, горожане – третьими. Даже разгромы не понадобились – Артета обеспечил железное преимущество, не задействовав бешеную разницу по голам.

"Манчестер Сити": когда 100% результат ничего еще не гарантирует

Чемпион Англии в прошлом году хочет защитить свой титул и в этот раз. Да что там титул – все еще возможен требл и голубой "Манчестер" вряд ли откажется повторить такое достижение. Гвардиола построил спокойный футбол без чрезвычайных тактических загадок, что подпортило статистику: против Топ-6 катастрофически мало очков. Поэтому "Сити" на третьем месте и внимательно присматривается к своему календарю на последние 7 матчей:

Это расписание учитывает только те матчи, которые обязательно будут именно в АПЛ, потому что кто знает, как для каждого из трех клубов сложится судьба в других турнирах. Большинство соперников "Сити" на этот период – представители второй половины таблицы и действительно опасными среди них будут только "Вулвз", хотя это домашняя игра, а горожане не проигрывают волкам на "Эмирейтс" уже 4 года. Доигрывание того самого разорванного тура будет через несколько недель, у горожан это матч против "Брайтона", 25 апреля. У "Манчестера" запланирован и Кубок Англии: именно из-за него отложили встречу против "Тоттенхэма", ведь 20 апреля, после ответного матча ЛЧ, в полуфинале Кубка их ждет другой столичный клуб - "Челси".

Не менее важный вопрос – когда будут играть этот матч против шпор. Именно от них будет зависеть, кто станет чемпионом, ведь команда Постакоглу в этом сезоне не проигрывает лидерам! "Тоттенхэм" не претендент на медальные места, но всегда рядом и их палка в колеса может сломать велосипеды всех трех наших сегодняшних героев. Удержать настроение на финальный отрезок поможет манчестерская арена – болельщики, хоть и не такие крутые по перформансам, очень классные по настроению.

Наиболее точно ситуацию описал сам Гвардиола. Он заявил об ожиданиях, что "Арсенал" и "Ливерпуль" будут терять очки в следующих турах АПЛ. В то же время, как тренер, он ясно отметил и задачу команды высокого класса: горожане должны в первую очередь выиграть свои матчи, а уже потом смотреть на ошибки соперников. Потенциально, в Англии действующий чемпион должен брать максимум очков, только если не споткнется на шпорах или условном "Вулвергемптоне".

Не забывайте и о еврокубках! Первый матч против "Реала" был очень непростым, поэтому игра на "Эмирейтс" станет чрезвычайно энергозатратной. Добавьте сюда пока непонятную ситуацию с составом: восстановится ли Эдерсон, что там с Уокером, заряжен ли на борьбу Холанд? Выходит, что "Манчестер Сити" действительно нужно надеяться на ошибки Клоппа и Артеты. Ведь даже выиграть все матчи АПЛ не означает золото – горожане на одно очко позади сразу двух команд.

"Арсенал": выдержать сверхсложное испытание

Хотелось бы сказать, что Зинченко почти чемпион Англии в новом клубе, но у судьбы совсем другие планы. И "Бавария" в них не самое плохое, календарь гораздо страшнее. 4 соперника из первой половины таблицы - и какие:

Подобралась такая компания, что каждая из этих команд должна решать персональные задачи. "Астон Вилла" ведет борьбу за последнее место ЛЧ; "Вулвз" и "Борнмут" теоретически игроки Лиги Конференций; даже "Челси" отчаянно пытается зацепиться за финиш в первой половине таблицы. Сверхсложный выезд ждет "Арсенал" в красный Манчестер: дьяволы тоже соревнуются за еврокубки против трех соперников. На домашней арене манкунианцы с командами топ-6 часто играют вничью, что будет не на руку канонирам. Еще и активизация МЮ в последнее время предсказывает очень непростой предпоследний тур.

Добавьте сюда турне к "Тоттенхэму"! Решающее дерби Лондона прямо повлияет на положение команд в таблице: даже ничья сдвинет канониров с первой ступени сразу на третью. Зинченко и компания могут подыграть уже упомянутой "Астон Вилле", ведь результат этого матча будет определять дальнейшую судьбу того самого места зоны ЛЧ. Представляете, какими заряженными будут шпоры?

Два слова и об игроках. Артета может по полной пользоваться всеми футболистами. Глубина состава, вариативность, огромная скамейка запасных – у него есть все футболисты в отличном настроении. Больше забивает Сака, но это вовсе не означает, что голевое чутье только у него. Те же Эдегор и Хаверц тоже готовы замыкать или самостоятельно завершать с любой позиции.

Из других турниров у лондонцев только Лига Чемпионов. Там удалось сломать традицию сокрушительного отскока от "Баварии", но ситуация не менее напряженная - выезд в Мюнхен обещает еще одну драму. Первое за 20 лет чемпионство в АПЛ очень близко, действительно на расстоянии одного большого шага. Только теперь нужно подготовиться ко всем коварным ловушкам этого отрезка и растянуть ресурсы на десяток матчей.

"Ливерпуль": красивый финал или заслуженное чемпионство?

Мерсисайд затаил дыхание в ожидании последних недель великого футбола: началась эпоха прощальных матчей Клоппа. Этот период полон ожиданий грандиозных результатов, ведь с таким календарем можно брать максимум, но тоже придется ждать ошибок соперников:

Клопп для завершения английской карьеры на коне имеет все шансы: за 7 туров АПЛ будет 4 команды из второй части таблицы и против них очков "Ливерпуль" не терял. Те самые палки в колеса может подготовить "Фулхэм", который против лидеров играет очень сконцентрировано. А вот тоттенхэмский вызов приходится на самый неудобный момент: если клуб пройдет в полуфинал Лиги Европы, то шпоры по расписанию будут между двумя матчами против "Бенфики" или "Марселя".

Мерсисайдцы сами себе испортили идеальное лидерство: ничья против "Юнайтед" пропустила вперед лондонцев, хотя беспроигрышная серия команды длится уже 2 месяца, от того самого поражения "Арсеналу". Вот и выходит, что еще один клуб-лидер должен надеяться на ошибки обоих соперников и потери ими очков. Клопп на прошлой неделе сказал, что важно только то, что будет после 38-ми туров. "Ливерпуль", несмотря на смену позиций в таблице, хочет оказаться на первой строчке после финального свистка последней игры сезона.

У них также остается нагрузка в виде Лиги Европы - там "Аталанта". Далее – либо еще несколько игр еврокубков, либо только внутренние соревнования. И хотя удалось найти баланс без Алиссона, Трента или Жоты, такая вовлеченность в выступления на поле одинаковых людей не может не истощать. И им нужно выкладываться по полной, даже когда каждое твои достижения все равно зависят от результатов соперников. Давить будет и последний сезон Клоппа - ведь именно игроки могут подарить ему победы в двух турнирах на исходе ливерпульской саги.

Уже завтра АПЛ начинает 33-й тур: "Манчестер Сити" дома с "Лутоном", "Арсенал" принимает "Астон Виллу", "Ливерпуль" ждет "Кристалл Пэлас". Теперь вы знаете, почему каждое движение на поле должно быть максимально взвешенным. Оно будет влиять не только на возможный гол, но и на очки, критически важные для сохранения претензий на золото. Давно мы не видели столь напряженную битву сразу трех команд за английский титул - и еще приятнее, что среди претендентов есть украинец.