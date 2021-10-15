Неймар и Суарес обменялись голами, Аргентина с Месси победила в отборе ЧМ. Видео

Победами фаворитов завершились поединки отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу, которые 14 октября состоялись в Южной Америке. Сборная Бразилии разгромила на своем поле Уругвай со счетом 4:1. Форвард "ПСЖ" Неймар открыл счет уже на 10-й минуте, затем дубль сделал Рафинья, а точку поставил Габриэл Барбоса. У гостей лишь после трех голов один мяч отыграл нападающий "Атлетико" Луис Суарес, а его звездный партнер-ветеран Эдинсон Кавани получил желтую карточку. Смотрите обзор матча.

Сборная Аргентины с трудом справилась с Перу – 1:0. Единственный мяч у хозяев на 43-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Причем, незадолго до гола форвард "Интера" получил повреждение в жестком столкновении с вратарем. Лучшие моменты игры – в обзоре.

Лионель Месси весь матч отыграл с капитанской повязкой, но ушел с поля без забитого мяча. Это позволило Неймару с семью голами оторваться от него в споре бомбардиров квалификации.

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Впрочем, Бразилия и Аргентина уверенно себя чувствуют во главе турнирной таблицы. А вот уругвайцы опустились на пятое место после ничьей в матче Колумбии и Эквадора (0:0).

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