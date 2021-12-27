Не согласен: Сабо отреагировал на признание Луческу лучшим тренером Украины

В понедельник, 27 декабря, украинская футбольная Премьер-лига назвала лучшего тренера страны по итогам 2021 года. На первом месте оказался румынский динамовец Мирча Луческу, а на втором – Виктор Скрипник из "Зари".

Результаты оценивания Всеукраинским объединением тренеров приводит официальный сайт УПЛ. На третьей позиции – хорватский наставник "Днепра-1" Игор Йовичевич, а вот бывший и нынешний рулевые "Шахтера" португалец Луиш Каштру и итальянец Роберто Де Дзерби заняли лишь четвертое и пятое места.

Видео дня

При определении лучших во внимание принимали пять критериев: номинальный результат команды, трудности в управлении подопечными, работа с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий.

А вот ветеран нашего тренерского цеха, экс-наставник "Динамо" и сборной Йожеф Сабо пальму первенства отдал бы "коучу" донецкой команды.

"Я бы на первое место поставил Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, победив "Динамо", лидирует в таблице УПЛ. Вторую строчку я бы отдал Скрипнику: это хороший тренер. Луческу тогда будет третьим.

Четвертым можно поставить Йовичевича. Каштру не заслуживает места в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить. Рябоконь еще каждый год где-то в шестерке", – сказал 81-летний специалист в комментарии "Трибуне".

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард Довбик рассказал о популярности среди девушек.

В то же время Воронин пожаловался Милевскому на жизнь в России: "Москва детям не зашла".