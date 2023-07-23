'Не хотим иметь дело с русскими'. Итальянский клуб сорвал трансфер футболиста в 'Спартак'

Управляющий директор итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Джованни Карневали признался, почему на самом деле сорвался трансфера Рожерио в "Спартак". 25-летний бразилец должен был перейти в московский клуб за 8 млн евро, однако в последний момент "Сассуоло" отказалось продавать защитника.

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"Переговоры вел его агент, и, учитывая все, мы решили действовать не как владельцы и руководство, а отказать по этическим причинам: мы не хотели вести переговоры с русскими", – сказал Карневали в La Gazzetta dello Sport.

Директор "Сассуоло" заявил, что в команде хотели, чтобы возобладало осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной.

"И да, ценой потери этого футболиста бесплатно. Дело не в том, что мы не продаем больше Рожерио. Мы его продаем. Но выбор был иного характера", – добавил Карневали.

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