Не 'Эвертон', а МЮ: защитник 'Динамо' Миколенко едва не перешел в другой клуб Англии

Левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко мог оказаться в чемпионате Англии гораздо раньше. Сейчас 22-летний футболист завершает формальности по переходу в "Эвертон", а летом 2020 года парня едва не приобрел титулованный "Манчестер Юнайтед"!

Об этом пишет английский ресурс Liverpool Echo. Английский гранд вел переговоры с "Динамо", но в последний момент сделал выбор в пользу опытного бразильца Алекса Теллеса из "Порту", заплатив за него 15 миллионов евро.

Правда, ныне 29-летний футболист играет немного. В сезоне 2021/2022 Алекс появился на поле в пяти встречах, а в минувшем – в девяти. Так что с точки зрения получения игровой практики выбор "Эвертона" для Миколенко выглядит более разумным.

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Тем более, сейчас француз Люка Динь, который обычно действует на левом фланге защиты, конфликтует с главным тренером "Эвертона" – испанцем Рафаэлем Бенитесом. 28-летний футболист, вполне возможно, скоро перейдет в "Ньюкасл", который проявляет к нему интерес.

Известно, что несколько дней назад Виталий побывал в Ливерпуле и прошел медицинское обследование. Напомним, уроженец Черкасс пополнил состав "Динамо" в 2016 году. Также в его активе 21 матч за сборную Украины, что облегчит получение разрешения на работу в Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа сумма отступных за Миколенко при трансфере в английский клуб.