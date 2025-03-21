Наказать Украину за убийство мирных граждан: в России пылает после победы команды Реброва над Бельгией

Сенсационная для многих победа сборной Украины над Бельгией в первом матче плеф-офф Лиги наций (3:1) подняла на уши и болельщиков в соседней России, где, конечно, большинство болело за команды Руди Гарсии. Поэтому после такого разочарования в комментариях под новостью упоминался и нацизм, и убийства мирного населения. А тех, кто пытался похвалить ребят, Реброва сразу записывали в бандеровке.

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OBOZ.UA собрал самые яркие комментарии на популярных спортивных ресурсах РФ.

"Вчера этот матч, уверен, смотрело процентов 70 любителей футбола в России (кто за Украину, кто за Бельгию – причины на поверхности). Но желание приуменьшить уровень соперника вызывает просто смех. Не позорьтесь. Бельгия 8 место в рейтинге. может чешется по всему телу и мозгу? Писать ахинею – один выход.

Но тех, кто был настроен более или менее лояльно по отношению к Украине или, не дай Бог, ее хвалил, сразу становился сосланным сказочком и чуть ли не наемником ГУР.

Само собой досталось от российских патриотов и Бельгии, которую после поражения от Украины уже и нормальной командой не считают: "А Бельгия да, такими темпами до нынешних Греции и Болгарии, которые даже на Евро не проходят, может докатиться".

"Сегодня Куртуа выглядел как дублер Лунина", – обыгрывали ситуацию, когда в воротах обеих команд вышли голкиперы мадридского "Реала". И Куртуа доставалось больше всех, ведь досталось из своей сетки три мяча.

"Куртуа не то чтобы в голах виноват, но матч провел неважный, отбил один раз перед собой, 3 гол мог бы попытаться по навесу сыграть, на штрафную стенку недостаточную по количеству игроков поставил, поэтому ее пробили и в штангу попали. Впрочем, возвращение получилось хуже не придумаешь. Возможно, этот удар литации", – писали болельщики.

Но, конечно, в РФ надеются, что во втором матче "Красные дьяволы" соберутся, разобьют зарвавшихся украинцев и не пустят их в элитный дивизион Лиги наций.

"Ну выйдете ли вы в ЛН, будет ли группа Испания-Франция-Англия, что делать? Хотя и Дания Португалия Уэльс для вас космос", - не унимались за поребриком.

Тогда россиянам ответили, что таким соперникам и проигрывать не стыдно в то время, когда сборная РФ играет с оппонентами, которых и не найдут на карте.

"Ай да ребята, ай да молодцы. Пока Россия довольствуется играми со всяческими Гренадами, Украина (которую многие в России даже за страну не считают) выносит Бельгию", – можно было прочесть в комментариях.

И здесь у представителей страны-агрессора воспламенилось, мол, Украина также должна быть наказана, как и Россия, и отстранена от международных поединков за свои "преступления". "Тоже напала на кого?", - уточнили у фаната кремлевской пропаганды. "За убийство мирных граждан и нацизм. Этого мало?", - ответил тот как по методичке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ребров перевернул игру заменами. Читайте, как Украина обыграла Бельгию джокерами.

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