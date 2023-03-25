Голкипера футбольного клуба "Чарльтон Атлетик", выступающего в Первой лиге чемпионата Англии, травмировали упавшие ворота. Джозеф Уоллакотт родился в Англии, но представляет сборную Ганы.

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Во время подготовки к матчу отбора Кубка Африканских наций против Анголы на центральном стадионе в Талатоне, 26-летний вратарь принимал участие в тренировочном матче национальной команды. Футболисты играли на половине поля и одни из ворот были переносными.

В какой то момент незакрепленная конструкция рухнула на Джозефа, задев его ногу. По информации местных СМИ, Уоллакотт получил повреждение мягких тканей пальца на правой ноге.

Джозеф Уоллакотт дебютировал в сборной Гане в октябре 2021 года, получив свой первый вызов в сборную Ганы на квалификационный матч чемпионата мира 2022 года против Зимбабве. Также Уоллакотт входил в состав ганцев на Кубке африканских наций 2021 года.

Отметим, что падение ворот не всегда заканчиваются так легко, как в эпизоде с Уоллакоттом. Так, на Закарпатье во время игры в футбол упавшие ворота смертельно травмировали 10-летнего мальчика.

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