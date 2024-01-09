На войне с российскими оккупантами погиб украинский футбольный арбитр

На фронте погиб футбольный арбитр Владимир Безборотько, сообщает Ассоциации футбола Черновицкой области . 27-летний уроженец села Горишние Шеровцы (Чернивецкая область) погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

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"Ужасная новость для всего футбольного сообщества Буковины и для всех, кто знал этого замечательного искреннего, светлого, настоящего, открытого для мира парня, хорошего друга и самоотверженного футбольного арбитра, любящего сына и брата, героя Украины", - написал в некрологе Альберт Комари.

Безборотько учился в Горишнешерецком опорном ЗОСО I-III степеней. Также закончил Черновицкий национальный университет им.Ю.Федьковича. Работал инструктором-методистом в Ассоциации футбола Черновицкой области.

Все, кто знали Безобортько, отзываются о нем, как об искреннем, улыбчевым и целеустремленном человеке.

Последний пост Владимира в Facebook датирован 23 декабря прошлого года, где он благодарит волонтеров за посылку.

"Получил вчера необходимые окопные свечи, всегда нужные газовые баллоны, средства личной гигиены, разную, вкусной консервацию, продукты и сладости, а также теплые вещи. Именно благодаря таким людям, как вы там, мы вывозим здесь", - написал Безборотько.

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