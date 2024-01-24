На войне с российскими оккупантами погиб экс-футболист 'Динамо' и сборной Украины U21, выигрывавший Кубок Беларуси

Бывший полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Сергей Рожок погиб на войне с российскими оккупантами, сообщает в Facebook Бучанская районная ассоциация футбола. Герою навсегда осталось 38 лет.

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"Сегодня, защищая Украину, погиб великий мастер футбола, Человек с большой буквы Сергей Рожок... нет слов от боли... теряем лучших..." – говорится в некрологе.

Сергей родился в Славутиче (Киевская область), где начал заниматься футболом в ДЮФК "Каскад". В 2000 году продолжил обучение в школе киевского "Динамо". С начала 2001 года привлекался к играм третьей динамовской команды, а еще через год дебютировал в составе второй команды клуба.

Не имея перспектив пробиться в главную команду "Динамо", весной 2005 года присоединился к симферопольской "Таврии", за которую провел лишь одну игру против днепропетровского "Днепра", ставшую его дебютом в Премьер-лиге Украины.

Затем играл за "Закарпатье", столичный ЦСКА, ФК "Харьков", "Десну" и "Оболонь". В составе "пивоваров" сразу стал игроком основного состава команды и помог ей вернуться в элитный дивизион украинского первенства.

Затем Сергей успел поиграть в "Кривбассе" и "Черноморце", после чего в 2012 году перешел в "Минск", где быстро став игроком основы. В составе столичной команды выиграл кубок Беларуси и дебютировал в еврокубках. Выступал преимущественно на позиции центрального полузащитника. В декабре 2013 года после окончания контракта покинул команду.

До завершения карьеры в 2018 году выступал в кировоградской "Зирке", "Немане", "Витебске", "Гомеле" и "Смолевичах".

В составе сборных команд Украины дебютировал в 2000 году, выйдя на поле в игре сборной U-16 против латвийских сверстников. В 2001-2002 годах сыграл в трех матчах сборной Украины U-17, а в 2003 отыграл свой первый матч за молодежную сборную. Всего в течение 2003—2005 годов за "молодежку" провел 13 матчей, отличился 2 забитыми мячами.

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