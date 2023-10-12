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На войне погиб экс-футболист "Динамо", ушедший добровольцем на фронт

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,9 т.
На войне погиб экс-футболист 'Динамо', ушедший добровольцем на фронт

Воспитанник академии киевского "Динамо" и экс-футболист столичного "Локомотива" Александр Щетинин погиб во время выполнения боевого задания 29 сентября на Запорожском направлении. Александр после начала полномасштабного вторжения России пошел служить добровольцем в ВСУ. На фронте имел позывной "Динамо"/ Щит.

На войне погиб экс-футболист "Динамо", ушедший добровольцем на фронт

"Невероятно светлый и жизнерадостный, всегда на позитиве. Лучшие футбольные годы прошли с тобой", – так про Александра, которому навсегда осталось 23 года, написал его друг Дмитрий Марковский.

На войне погиб экс-футболист "Динамо", ушедший добровольцем на фронт
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Все желающие, могут поддержать семью погибшего воина, сделав пожертвование брату Тимуру: 5375414133284785. Похоронили героя 12 октября на новом кладбище Вышгорода.

На войне погиб экс-футболист "Динамо", ушедший добровольцем на фронт

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