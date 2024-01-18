На Кубке Азии футболист шипами бутсы ударил в лицо сопернику. Видео

Звезда сборной Ливана по футболу Халил Хамис избежал красной карточки после ужасного удара ногой в лицо игроку китайской команды Дай Вай Тсуну. Инцидент произошел во 2-м туре группового этапа на Кубке Азии, который проходит в Катаре.

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На 23-й минуте 29-летний Хамис в борьбе за мяч высоко поднял ногу, ударив соперника, проехавшись по его лицу шипами от бутс. Пострадавший упал на газон, корчась от боли, однако рефери никак не наказал "каратиста".

Главный арбитр Хён-Джин Ко показал жестами, что за несколько мгновений до этого игра была остановлена из-за офсайда.

Также инцидент был рассмотрен системой VAR, которая также не усмотрела никакого нарушения правил.

Как пишет The Sun, фанаты были возмущены этим решением, устроив бурные дискуссии на платформе Reddit: "Это удар по лицу, словно из ММА". Второй пошутил: "Звезда рестлинга Шимус бы гордился таким ударом". Третий написал: "Он отобрал мяч... и глаз соперника".

Отметим, что встреча в итоге завершилась нулевой ничьей. В следующем туре Китай сыграет с Катаром, а Ливан с Таджикистаном.

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