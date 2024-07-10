На кону имя: смогут ли Нидерланды остановить Англию? Анонс полуфинала Евро-2024

Сегодня нас ждет второй полуфинал Евро-2024, после которого мы полностью сформируем пару финалистов. Нидерланды с их феноменальным шествием встретятся с Англией, которая до сих пор среди фаворитов на золото чемпионата. В отличие от англичан, нидерландцы одерживают в своей истории победу на Евро и точно не откажутся взять трофей еще раз. OBOZ.UA собрал главные факты вокруг игры и готовит вас к самому непредсказуемому противостоянию.

Видео дня

Кто лучше прошел кризис результативности?

Безусловно, этот полуфинал вызывает множество вопросов к результативности обеих сборных. Футболисты начали выходить на высокий уровень только после групп, но реализация так и не раскрылась по полной. Подопечные Кумана выстрелили триплетом румынам, но едва прошли турок. Команда Саутгейта наоборот - должна почувствовать особый вайб и хейт с трибун, чтобы попасть по воротам соперника. Словом, нам нужно надеяться, что Нидерланды не испугаются гранда, а Англия не будет долго ждать точный момент.

Нидерланды поняли, что на кону титул чемпиона Европы только после группы. Им очень удалось выскочить из квартета через таблицу третьих мест. С тех пор сборная соперничает за каждый эпизод и даже создает камбеки, как в матче с Турцией. Вознаграждение не заставило себя ждать - это их первый за двадцать лет полуфинал главного евротурнира. Журналисты отмечают полную расслабленность оранжев на тренировке, будто они не волнуются и готовы встретить самые рискованные эксперименты соперника.

С другой стороны, среди ценителей английского футбола и особо преданных фанатов сложно найти человека без повышенных требований. Англия никогда не выигрывала Евро, потому от футболистов такого уровня требуют выкладываться, а не играть мегазащитный футбол без острых моментов впереди. Хотя сами игроки, как и тренер, не видят в этом проблемы – тот же Люк Шоу заявил, что им нужна победа. А какой ценой она будет добыта – это неважно, ведь команда в полуфинале, даже если людям не нравится выступление на поле. И вообще, посмотрите на игроков на тренировке: несмотря на катастрофическую критику со стороны собственных фанатов, там царит довольно дружеская атмосфера.

Предыдущие встречи

История встреч Англии и Нидерландов насчитывает 31 матч, но преимущественно они были общительными. Официальные всего 6 игр, тотальное преимущество на стороне… оранжев! Да, вам не показалось. Они были сильнее три раза (ЧЕ-88, квалификация ЧМ-94 и ЛН-19), еще раз выигрывали львы (на Евро-96). Последняя официальная встреча датирована именно Лигой наций 2019 года и тогда в дополнительное время англичан дожали автоголом и усилиями Промеса. Сегодняшняя игра – возможность нидерландцам улучшить статистику, а англичанам – вернуть себе имя еще и в этой паре.

Кадрово команды готовы на 110%

Оба тренера могут рассчитывать на полный набор игроков – по 26 с каждой стороны, которые готовы в собственном стиле сражаться за путевку в финал. Нидерланды имеют больше ключевых игроков – это ван Дейк, Депай, ассистент Симонс и Коди Гакпо, один из лучших бомбардиров Евро. Сам вингер отметил, что быть в полуфинале – сильный результат, но не конечный. Амбиции будут вести его сборную в финал.

Главным лицом от Англии до последнего будет Пикфорд. Команда полагается на рефлексы вратаря, его видение поля и умение отдать длинную передачу с уникальной точностью. Перед матчем он отметил особый стиль нидерландцев, с которым ему придется встретиться и подчеркнул, что это давление будет толкать вперед! Мы все видели, как экспрессивен был голкипер во время и после серии пенальти в прошлый раз, поэтому в заряженности на игру он точно обошел всех.

В центре поля в паре с Райсом точно выйдет невероятный Коби Мэйну. Как бы ужасно ни выступала английская сборная, но полузащитник невероятно эффективен по продвижениям мяча в последнюю треть и позволяет быстрее переводить мяч с фланга на фланг. Также для белых конкретно обсуждают возвращение к форме Люка Шоу - он помог удержать результат в матче против Швейцарии и фанаты львов ожидают появления защитника со старта.

Кстати, у игроков обеих сборных есть интересная личная задача – они имеют возможность попасть в Топ-10 лучших дриблеров Евро! Столько времени прошло, турнир почти завершился, а в рейтинге среди лидеров нет представителей Англии и Нидерландов. Безусловный лидер – бельгиец Жереми Доку: хоть и вылетел, его 34 удачные попытки дриблинга остаются лучшим показателем среди всех игроков чемпионата! Рядом идет немец Мусиала: тоже вылетел, но удачные попытки держат его наверху. И вообще, половина топ-десятки по этому показателю давно не играют и удивительно, что там до сих пор нет наших сегодняшних полуфиналистов. Если вы нейтральный зритель, то вечером посчитайте удачные попытки дриблеров пройти соперника – ну должны хотя бы на исходе Евро футболисты показать красивую персональную игру?

Главные слова

О настроении нидерландцев больше говорили футболисты. А вот тренер команды Рональд Куман перед матчем уделил внимание фанатам и поблагодарил их за поддержку даже вопреки сложным моментам во время игр. Относительно соперника сказал так:

"У сборной Англии отличные футболисты, но я думаю, что и у нас есть замечательные игроки. Теперь мы сможем сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов на этой планете. Мы вышли в полуфинал, никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы еще не играли с сильнейшими командами, но это не так важно. - Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов

Саутгейт, в присущей ему манере, высказался, что в кубковом футболе может случиться все, что угодно. Среди таких вариантов – победа Англии:

"Теперь мы постоянно ставим максимальные цели, и именно эта последовательность позволила нам добиться успеха. Нет сомнений, что у Нидерландов более высокий уровень игры, чем у команд, с которыми мы играли до сих пор. У соперника немного выше уровень игры, я бы сказал, у определенных зонах поля, и у них меньше места для ошибок. Нет абсолютно никаких причин, по которым мы не можем обыграть одну страну в определенный вечер". - Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

Когда будет игра?

Матч пройдет в Дортмунде на стадионе "Вестфаленштадион", начало в 22:00 по Киеву. Что интересно, здесь до сих пор остро стоит вопрос судейства. УЕФА объявил, что главным рефери станет 43-летний немец Феликс Цвайер, но это решение может быть отменено из-за очередного скандала игрока и арбитра.

Дело в том, что двадцать лет назад Цвайер получил взятку, а два года спустя был отстранен на полгода за то, что не доложил об известных ему договорных матчах. Прошло время и Цвайер судил матч между "Боруссией" и "Баварией". И вот после него Джуд Беллингем раскритиковал судейство, мол, как это допустили к работе арбитра, связанного с договорняками? Англичанин тогда получил штраф, однако Цвайера также отчасти отстранили. И вот они снова могут пересечься – теперь на Евро. И что мы имеем? Потенциальный конфликт интересов. На утро среды о замене судьи не сообщали, от чего еще интереснее будет смотреть этот матч.