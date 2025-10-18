На Кипре застрелили президента футбольного клуба. После ранения его не довезли в больницу, попав в ДТП. Видео

В Лимасоле утром 17 октября неизвестные застрелили 49-летнего предпринимателя и президента футбольного клуба "Кармиотисса" Ставроса Демостенуса, пишет cyprus-mail.com. Мужчина погиб по дороге в больницу, а полиция рассматривает произошедшее как тщательно спланированное убийство.

По данным кипрских СМИ, выстрел прогремел около 9:30 утра, когда Демостенус ехал на пассажирском сиденье автомобиля, за рулём которого находился его 18-летний сын. Нападение произошло всего в полукилометре от дома бизнесмена. "По предварительной информации, огонь был открыт из машины, двигавшейся впереди их автомобиля", — сообщила представитель полиции Кириаки Ламбрианиду.

После выстрела сын Демостенуса попытался доставить отца в больницу, но по дороге врезался в другое транспортное средство. Юноше удалось остановить случайную машину и попросить водителя помочь. Однако врачи больницы Лимасола лишь констатировали смерть бизнесмена.

По словам полиции, нападавшие скрылись с места преступления на белом фургоне, который позже нашли сожжённым неподалёку. Машина числилась угнанной ещё с 4 сентября. Следователи изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы установить маршрут фургона и личности стрелков.

"Это серьёзное и хорошо организованное преступление. Мы проводим масштабное расследование, берём показания и проверяем все возможные версии. Пока задержаний нет", — заявила Ламбрианиду. Она добавила, что полиция "решительно настроена найти и привлечь к ответственности виновных" и призвала граждан делиться любой информацией.

Сын Демостенуса физически не пострадал, но находится в состоянии сильного шока.

Убийство вызвало большой резонанс на Кипре. На месте происшествия образовалась километровая пробка — движение на автомагистрали восстановили только к двум часам дня.

Ставрос Демостенус был известен в футбольных кругах. Помимо "Кармиотиссы", он ранее возглавлял клуб "Арис" (Лимасол) и рассматривался как возможный кандидат на пост главы Кипрской футбольной ассоциации. Он также владел компанией Democars, занимающейся продажей автомобилей премиум-класса.

Матч "Кармиотиссы" против "Асил Лиси", запланированный на пятницу, был перенесён.

