'Мы можем играть лучше': Шевченко отозвался о ничьей 'Дженоа' с командой Малиновского

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко несколько критично отнесся к действиям своих подопечных в матче с "Аталантой" в Серии А, который завершился в Генуе ничьей 0:0 во вторник, 21 декабря. Хотя, конечно же, украинский специалист был рад, что команда набрала очко в дуэли с одним из лидеров чемпионата. Правда, нанесла всего один удар по воротам соперника, тогда как гости – 17.

Слова Шевченко в интервью телеканалу Sky Sports приводит сайт Football Italia.

"Моя команда показала, что имеет особый дух и характер. Мы играли с хорошим настроением, с сердцем и продемонстрировали, что готовы бороться за результат. Ребята сделали то, о чем их просили, поэтому я доволен проделанной работой. Но мы можем играть лучше, особенно в атаке, где нам не хватает остроты", – считает Шевченко.

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"На тренировках мы работали над передачами в "коридоры", чтобы противостоять игрокам "Аталанты", которые очень удачно располагаются на поле. Ее центральные и крайние полузащитники много двигаются, но опасность часто исходит и после прострелов.

После матча я поздравил Джана Пьеро Гасперини, ведь он всегда строит отличные команды и подает пример другим тренерам", – подытожил Андрей Николаевич.

К слову, полузащитник Руслан Малиновский отыграл 64 минуты и был признан лучшим в составе "Аталанты" статистиками ресурса SofaScore. А вот другой сайт, WhoScored, нашел сразу четверых футболистов с лучшими показателями, чем у украинца.

Смотрите обзор поединка на стадионе "Луиджи Феррарис".

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